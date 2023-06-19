عاجل .. تحديد موعد نزول رواتب تكافل وكرامة للأسماء الجدد قبل عيد الأضحى 2023

بحث الأشخاص عن موعد نزول رواتب تكافل وكرامة للأسماء الجدد ، وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإشارة إلى هذا الموعد، ومن الجدير بالذكر أن معاش تكافل وكرامة يكون عبارة عن مبلغ من المال يتم منحه لجميع المستحقين، السين تتوفر بهم شروط البرنامج، وكذلك يتم صرفه للفئات المستحقة الذين حددتهم وزارة التضامن الاجتماعي، وهم المرأة الأرملة، والمطلقة، وأيضًا اليتيم، بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، والفئات الأخرى الذين حددتهم وزارة التضامن الاجتماعي.

موعد نزول رواتب تكافل وكرامة للأسماء الجدد

اهتم بمعرفة موعد نزول رواتب تكافل وكرامة للأسماء الجدد ، وقد أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن الرواتب الخاصة بمعاش تكافل وكرامة لجميع الأسماء الجديدة التي تم قبولها في البرنامج، سوف تُصرف بأول الشهر الميلادي من يوليو، بالتحديد في اليوم الموافق من 15 يوليو 2023م، إذ أن هذا اليوم هو اليوم المحدد من جانب الوزارة لصرف الرواتب التي تتعلق بمعاش تكافل وكرامة، حيث يتم الصرف في هذا اليوم للمستحقين من البرنامج.

معاش تكافل وكرامة

أصبح في الوقت الجاري بإمكان كل المواطنين الاطلاع على الاسم الخاص بهم في تكافل وكرامة، وذلك بكل سهولة عن طريق الإنترنت، بعد انتقالهم إلى رابط الوزارة، والسير على الخطوات الموضحة في السابق، فمن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، تسعى لتوفير الخدمات الإلكترونية بأكملها لجميع المواطنين، لذا وفرت تلك الخدمة الإلكترونية التي تتعلق بمعرفة الحالة المتعلقة بطلب الحصول على معاش تكافل وكرامة، فكما أوضحنا في السابق أنه يمكن ذلك بواسطة رابط الوزارة الالكتروني.