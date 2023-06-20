Mlazemna نتائج الصف الثالث متوسط 2023 العراق صلاح الدين القادسية الكرخ

وفقًا للتقارير الأخيرة من الوزارة، سيتم نشر نتائج الدور الأول من امتحانات الثالث المتوسط لعام 2023 على موقع ملازمنا في جميع المحافظات العراقية خلال الساعات القليلة القادمة، حيث أعلنت الوزارة أن الاختبارات قد اكتملت وبدأت عملية تصحيح المستندات والتحقق من المؤهلات، وسوف يتم نشر النتائج رسميًا على بوابة الوزارة وعلى موقع النتائج الخاص بنا للطلاب العراقيين في جميع مستويات التعليم.

يعمل فريق موقع البديل أيضًا على شرح كيف يمكن استخدام التكنولوجيا الإلكترونية بشكل صحيح لاستخراج النتائج بسهولة ودون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، وذلك لتسهيل وتحسين تجربة الطلاب في الحصول على نتائجهم.

نتائج الصف الثالث متوسط 2023

تهدف وزارة التربية والتعليم العراقية إلى ضمان حقوق الطلاب والطالبات بشكل كامل، حيث تسعى الوزارة لتحقيق ذلك من خلال تصحيح الأوراق ومراجعة الدرجات بعناية وإعلان النتائج في الوقت المناسب، يهدف الإعلان عن النتائج إلى توفير المعلومات المهمة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وذلك لمساعدتهم في الاستعداد للمرحلة التعليمية التالية والتخطيط لمستقبلهم، كما يمكن الاستعلام عن النتائج بكل سهولة

خطوات معرفة نتائج الصف الثالث متوسط 2023 العراق