هتتفرج على كل حاجة!! تردد قناة mix one الجديد على النايل سات 2023

يوجد لقناة mix one سلسلة قنوات ميكس وان تقوم بعرض الكثير من أفلام الأكشن والرعب والكلاسيكية والكوميدية والانيمشن، لذلك نالت القناة إعجاب ملايين المشاهدين ومن هنا بدأت عملية البحث تكثر عن تردد قناة mix one الجديد وهذا سنطرح لكم في هذا التقرير تابعونا.

تردد قناة mix one الجديد على النايل سات 2023

قنوات ميكس وان تعتبر من أفضل القنوات التي تقدم أفلام أجنبية مميزة، ويتم ترجمتها باللغة العربية لكي يساعد المشاهدين على مشاهدة الأفلام من مختلف الدول بالعالم، واليكم التردد الجديد على النايل سات فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11842.

معامل تصحيح الخطا: 27500.

معدل الترميز: 5/6.

تردد قناة Mix التركية على العرب سات

يمكنك ضبط تردد القناة الجديد على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11488.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطا:3/4.

استقطاب القناة: افقي.

ما هي مميزات قناة mix one

تتميز قناة mix one ببعض المميزات التي ساعدت على إعجاب الكثير من المشاهدين، ومن تلك هذه المميزات الآتي: