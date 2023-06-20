في اللقاء التليفزيون.. بكاء لميس الحديدي بسبب ليلى علوي لهذا السبب !!

واحدة من أشهر الفنانين في جمهورية مصر العربية هي الفنانة ليلى علوي، ويتابع المواطنين والمواطنات آخر أخبار الفنانة باستمرار، وللأسف مؤخرًا لم تتمالك الإعلامية لميس الحديدي نفسها على الهواء وبكت، وذلك خلال حوارها مع الفنانة، وهذا ما جعل المشاهدين يتساءلون عن سبب بكاء الإعلامية أثناء الحوار فضلًا تابعونا.

بكاء لميس الحديدي بسبب ليلى علوي

أجرت الإعلامية لميس الحديد لقاء مع الفنانة ليلي علوي وذلك عبر قناة أون إيس يوم الأحد الماضي ببرنامج كلمة أخيرة ولم تتمالك الإعلامية نفسها من البكاء على الهواء بشكل مباشر، وكان السبب هو قول الفنانة ليلى علوي أن والدتها دائمًا ما تهتم بها وتراسلها في كل وقت من خلال الاتصال على الهاتف من أجل الاطمئنان عليها في خطوات يومها، بل وعبرت عن حزنها الشديد بسبب فقدان أمها، بل ووجهت كلمة لكل الأبناء وهي “اقول للأبناء لا تنزعجوا من اتصال الأهل للاطمئنان عليكم كل شوية، فهذا حب كبير ونعمة كبيرة”.

من هي الفنانة ليلى علوي؟

وضحنا لكم السبب الذي جعل الإعلامية لميس الحديدي تبكي أثناء لقائها مع الفنانة ليلى علوي، وبالنسبة للفنانة ليلي علوي فهي فنانة مصرية من مواليد عام 1962 وهي من نجمات السيما المصرية، أمها يونانية ووالدها مصري، وقد بدئت مشوارها الفني في عمر 17 عام من خلال برامج الإذاعة والتلفاز، وهي متزوجة من منصور الجمال ولها ولد خالد علوي وأختها لمياء علوي، وهي مصرية ولهجتها مصرية، وعمرها الآن حوالي واحد وستين عامًا، وما زالت مستمرة في أعمالها الفنية حتى الآن.