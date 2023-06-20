عاجل .. تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر جروب تليجرام !! (القناة هنا) 2023

تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر جروب تليجرام من أكثر الأسئلة التي يتساءلها الكثير من أولياء الأمور والطلاب للاطمئنان على مستقبلهم ولكن صدرت بعض التصريحات بواسطة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم الفني بشأن حقيقة هذه التسريبات.

تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر جروب تليجرام

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر تطبيق تليجرام والرد على هذه التساؤلات من قبل وزارة التربية والتعليم يتمثل في الآتي

أعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم الفني عن أنه لا صحة من تلك الاشاعات حول تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر تطبيق تليجرام.

كما أشارت وزارة التربية والتعليم أنها تنتهي من وضع الأسئلة وأنها تقوم بوضع الأسئلة قبل الامتحان بعدد ساعات بسيطة.

يتم توزيع الامتحانات على المدارس قبل بدء اللجان مع مراعاة الإجراءات والاحتياطات التي تمنع من تسريب امتحانات الثانوية العامة ولا توجد أي فرصة للتسريب أو التقصير في حماية أوراق الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة يتمثل في الآتي: