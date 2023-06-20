كيفية الاستعلام عن علامات الطلاب عبر منصة أوبن ايمس 2023؟ تعرف على التفاصيل

يشهد محرك البحث جوجل عمليات بحث مكثفة من قبل أولياء الأمور والطلاب للوصول إلى رابط منصة اوبن ايمس معرفة علامات الطلاب عبر رابط اوبن ايمس، حيث كل الطلاب في انتظار موعد إصدار النتائج لاختبارات الفصل الدراسي الثاني وهذا سنتحدث عنه فيما يلي تابعونا.

علامات الطلاب عبر رابط اوبن ايمس

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال منصة اوبن ايمس لمعرفة الدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد، واعتمدت وزارة التربية والتعليم في الأردن إعلان النتائج عبر منصة اوبن ايمس بدلا من الورق، لتسهيل الأمور على أولياء الأمور والطلاب، كما أن توفر منصة اوبن ايمس مختلف الخدمات للطلاب وأولياء الأمور خلال العام الدراسي.

كيفية الاستعلام عن علامات الطلاب عبر منصة أوبن ايمس

يستطيع جميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن علامات الطلاب من خلال منصة اوبن ايمس واتباع الخطوات التالية:

يجب في البداية الذهاب إلى منصة اوبن ايمس الالكتروني.

بعد ذلك قم بتسجيل دخول وسجل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة بدقة.

اضغط على زر البحث وبذلك يظهر أمامك النتيجة الخاصة بك بيسر.

والجدير بالذكر يواجه الكثير من أولياء الأمور والطلاب مشكلة عدم ظهور علامات الطلاب خصوصا بعد عملية التحديث الأخير للمنصة.

كيفية استخراج نتائج طلاب الأردن عبر منصة اوبن ايمس