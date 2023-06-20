رابط نتائج البكالوريا بالمغرب “من هنا” عبر الموقع الرسمي للوزارة www.men.gov.ma

بحث مستمر من قبل كثير من الطلبة والطالبات في المملكة المغربية ولذلك للتعرف على نتائج البكالوريا 2023، حيث تعتبر نتائج شهادة البكالوريا من الأمور الهامة والمصيرية التي تهم جميع الطلبة والطالبات والتي يتابعها جميع الطلاب في جميع أنحاء المملكة بشغف وشوق كبير، هذا وتعتبر نتيجة البكالوريا من أخطر المراحل المهمة، وتمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة لمستقبل الطلاب وسوف نوضح لكم في السطور القليلة التالية خطوات الحصول على نتائج البكالوريا 2023.

نتائج البكالوريا بالمغرب

جاري بحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج البكالوريا 2023 بالمغرب ، وقد أضافت وزارة التربية الوطنية بالمغرب بأنه سوف يتم اعتماد نتيجة البكالوريا وذلك بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة النهائية لامتحانات شهادة البكالوريا ، زيادة على ذلك أكدت وزارة التربية والتعليم بالمغرب أنه سيتم الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا رسميا يوم الأحد الموافق 18 من يونيو 2023 وتستمر حتي يوم 19 من الشهر نفسه، وقد أصدرت وزارة التربية الوطنية المغربية موعد نتائج الدورة الاستدراكية من البكالوريا يوم 13 من شهر يوليو القادم ، وسوف يتم إعلان النتيجة على كثير من القنوات المغربية لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في المملكة المغربية خلال ساعات قليله قادمة .

خطوات الاستعلام عن شهادة البكالوريا

قررت وزارة التربية الوطنية بالمغرب بأنه سيتم الإعلان عن شهادة البكالوريا 2023 رسميا خلال ساعات قليلة قادمة ويمكنك الحصول على النتيجة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: