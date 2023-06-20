تامر حسني يرسل تهنئة لأبنته ويحزن لعدم تواجده معاها في عامها الجديد!!

واحدًا من ألمع نجوم الفن هو النجم الشاب تامر حسني، ولهذا السبب يتابعه الجمهور ويتابع أخباره أول بأول وبعد مشكلته مع طليقته السابقة بسمة لوسيل وأنه قام بطلاقها والجماهير من مصر والعالم العربي يتابعون أخر أخباره، وقم تم الإعلان بشكل رسمي أن إحياء الفنان لحفلة في الأردن ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، فدعونا نوضح لكم تفاصيل هذا الخبر بالتفصيل.

أخبار الفنان

تامر حسني

انضم الفنان تامر حسني لقائمة النجوم الذي لديها حفلات في عيد الأضحى المبارك، حيث تم الكشف بشكل رسمي عبر انستجرام لحسابه الخاص عن قيامه بحفلة سيقوم بإحيائها داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وقد نشر الفنان عبر صفحته على الانستجرام من خلال فيديو أنه سيقوم بإحياء حفلة في الأردن وبعدها سيذهب مع الجماهير إلى السينما، حيث نشر معلقًا الفنان قائلًا ما يلي:

«جمهور الأردن العظيم وحشتوني أوي أوي أوي مستنيكم كلكم في الحفلة وبعد الحفلة نروح السينما نشوف فيلم تاج إن شاء الله».

آخر أعمال الفنان تامر حسني

وضحنا لكم أن الفنان أعلن أنه سيقوم بإحياء أحد الحفلات في الأردن، وللعلم أنه ينتظر في الوقت الحالي فيلم جديد له تحت اسم تاج، حيث سيكون في عيد الأضحى ويشارك معه عدد من النجوم والذي هو بيومي فؤاد ودينا الشربيني وكذلك ساندي وعدد كبير من الفنانين، وهذا الفيلم من إخراج سارة وفيق ومن تأليف المؤلف تامر حسني، وهذا يعني أن الفنان يشارك بسباق الأفلام التي تنزل في عيد الأضحى هذا العام 1444، وذلك ومعه عدد لا حصر له من الأفلام والتي منها مستر اكس والبعبع والروبي.