في عالم كرة القدم المصرية، يوجد شخصية لا يمكن تجاهلها، وهو مرتضى منصور. يعتبر مرتضى منصور واحدًا من أبرز الشخصيات الرياضية في مصر، وقد تصدر العناوين والصفحات الرياضية لسنوات عديدة. يشتهر منصور بكلمته الحادة وشخصيته المثيرة للجدل، وقد ترك بصمته في عدة مجالات منها الرياضة والسياسة والإعلام. في هذا المقال، سنلقي نظرة على حياة ومسيرة مرتضى منصور، وسنناقش القرار العاجل في عزله.

مرتضى منصور

ولد مرتضى منصور في عام 1951 في مصر، وهو رجل أعمال ناجح ويعتبر من رواد الأعمال في مصر، قام ببناء إمبراطورية مالية ضخمة من خلال استثماراته في مجالات متعددة مثل العقارات والإعلام والتجارة.

تمكن منصور من تحقيق نجاح كبير وترسيخ مكانته كواحد من أغنى أغنياء مصر.

في عام 2014، تولى منصور منصب رئيس نادي الزمالك المصري، ومنذ ذلك الحين، باتت شخصيته واضحة المعالم في عالم كرة القدم المصرية والعربية.

يعرف بنهجه الجريء والصارم، ويشتهر بتصريحاته النارية والمثيرة للجدل التي تستهدف اللاعبين والمدربين وحتى الجهاز التحكيمي.

قرار قضائي عاجل يعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك