“شاومينج مش سايب دفعة السنادي” تسريب امتحانات ثانوية عامة لكل المواد على تليجرام 2023

يؤدي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي امتحاناتهم في هذه الفترة الجارية، وفي حيز تأدية للامتحانات، شاع الكثير من الأنباء عن تسريب امتحانات ثانوية عامة ، ويقوم الطلبة والطالبات بالبحث عن تلك الحقيقة الخاصة بتسريب الامتحانات، لذا فقد قامت وزارة التربية والتعليم بتوضيح ما يخص حقيقة تسريب تلك الامتحانات الخاصة بهم، وفيما بعد سوف نرفق لكم جميع ما يتعلق بذلك.

تسريب امتحانات ثانوية عامة

بينت وزارة التربية والتعليم بشأن حقيقة تسريب امتحانات ثانوية عامة ، أنه لا صحة لذلك، فليس هناك أية امتحانات مسربة خاصة بالثانوية العامة، إذ أن ما يتم نشره من جانب الكثير من الأشخاص حول ذلك غير صحيح، وقالت وزارة التربية والتعليم أن جميع الامتحانات تسير في حيز العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة، وتقوم الوزارة أيضًا بالسعي بقصاري جهدها لكي لا يكون هناك أية أنواع أو أساليب من الغش، وذلك تيسيرًا على حصول كل طالب على حقه.

امتحانات الثانوية العامة

في هذا الوقت الجاري يقوم الطلاب بتأدية امتحاناتهم، وذلك في وسط إجراءات الوزارة لمنع الغش، ومن الجدير بالذكر أن طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي سوف ينتهوا من تأدية امتحاناتهم في اليوم الموافق من 13 يونيو 2023م، وفي سياق متصل، بينت الوزارة أن النماذج الاسترشادية التي أعلنت عنها سوف تكون شبيهة بالامتحان النهائي للثانوية العامة، لذا فقد قامت بنصح الكلاب بأن يقوموا بالاطلاع على تلك النماذج الاسترشادية، وكذلك يقوموا بالاطلاع على الأسئلة المتوقعة التي من الممكن أن تأتي لهم في الامتحان النهائي.