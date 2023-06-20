تزداد يوميًا بنسبة 10%!! سعر الأسمنت اليوم 20 يونيو 2023 الموافق الثلاثاء

دائمًا يتم البحث عن سعر الأسمنت، فيرغب الأشخاص معرفة سعر الأسمنت اليوم 20 يونيو ، لذا سوف نرفق لكم السعر بالتفصيل فيما يلي، فمن الجدير بالذكر أن الأسمنت من بين مواد البناء المهمة في عملية البناء، والتي لا يمكن أن يتم الاستغناء عنها، لذا يتم التساؤل عن سعر الأسمنت اليوم 20 يونيو 2023م.

سعر الأسمنت اليوم 20 يونيو

ارتفع سعر الأسمنت اليوم 20 يونيو ، حتى سجل التالي:

بلغ ثمن الأسمنت المسلح اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1710 جنيه للطن.

بلغ ثمن طن أسمنت النصر اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1665 جنيها.

كما أن ثمن طن أسمنت الممتاز اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، بلغ لما يقرب من حوالي 1880 جنيها.

هذا بجانب أن ثمن أسمنت المعلم اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، بلغ لما يقرب من حوالي 1660 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت الأبيض

ارتفع سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، حتى سجل التالي: