عاجل .. سعر الحديد اليوم 20 يونيو 2023 يزداد 500 جنية على الطن الواحد في مصر

رغب في التعرف على سعر الحديد اليوم 20 يونيو كثير من الأشخاص، فمن الجدير بالشكر أن سعر الحديد مهم بالنسبة لكثير من الأشخاص، الذين هم يرغبون في شرائه في عمليات البناء، فيقومون بالتساؤل عنه كل يوم، وفي كل وقت، وفيما بعد سوف نرفق لكم سعره اليوم.

سعر الحديد اليوم 20 يونيو

استقر سعر الحديد اليوم 20 يونيو في مختلف الشركات، حيث سجل التالي:

بلغ ثمن حديد العشري اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 39500 جنيهًا مصريًا، للطن الواحد.

كما أن سعر حديد المعادي بلغ اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 39300 جنيهًا مصريًا، للطن الواحد.

هذا بجانب أن سعر حديد بيانكو بلغ اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 39000 جنيهًا مصريًا، للطن الواحد.

كذلك أن سعر حديد مصر ستيل بلغ اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 39000 جنيهًا مصريًا، للطن الواحد.

أسعار الحديد اليوم

استقر سعر الحديد ليسجل التالي: