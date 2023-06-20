محلات الصاغة في مصر تُعلن عن سعر الذهب اليوم 20 يونيو 2023 وتبشر المواطنين بنزول الأسعار

البحث عن سعر الذهب اليوم ليس متوقفًا إلى هذا الوقت الجاري، بل أنه مستمر من قبل الأشخاص الراغبون في شراء الذهب، إذ أن هناك أشخاص عدة تحاول التعرف على سعر الذهب اليوم، لذا فسوف نرفق لكم سعر الذهب اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م.

سعر الذهب اليوم 20 يونيو

تراجع سعر الذهب اليوم 20 يونيو ، بمختلف العيارات، فقد سجل التالي:

بلغ ثمن جرام الذهب عيار 24، هذا اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 246.5 في حالة الشراء، وكذلك حوالي 2497.25 في حالة البيع.

كما أن ثمن جرام الذهب اليوم الموافق من، بلغ هذا اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 2262.75 جنيهًا مصريًا، في حالة الشراء، وذلك لجرام الذهب عيار 22، وما يقرب من حوالي 2289 جنيهًا مصريًا في حالة البيع.

هذا بجانب أن ثمن جرام الذهب عيار 21، بلغ هذا اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 2160 جنيهًا مصريًا في حالة الشراء، وما يقرب من حوالي 2185 جنيهًا مصريًا في حالة البيع.

كما أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1851.5 في حالة البيع، وكذلك خولي 1872.75 في حالة البيع.

سعر الذهب الاقتصادي

تراجع سعر الذهب الاقتصادي عقار 12، ليسجل اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1234.25 جنيهًا مصريًا في حالة الشراء، وكذلك خالي 1248.5 في حالة البيع، كما أن سعر جرام الذهب عيار 14، سجل حوالي 1440 جنيهًا مصريًا، في حالة الشراء، وكذلك خولي 1456.75 جنيهًا مصريًا، في حالة البيع.