“سجل” بوابة الازهر الالكترونية 2023 رابط تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2024 وشروط القبول اولى ابتدائي ازهر

يعني انقطاع الازهر الشريف عن تفعيل رابط تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2024 حيث انه خلال تلك الايام يكون اولياء الامور بالبحث عن رابط تسجيل اولى ابتدائي ازهار وكذلك مرحله رياض الاطفال حيث ان حيث التقديم يبدا في ذلك الشهر الجاري وذلك عبر موقع البوابه الالكترونيه للازهر عايزه انك كثير من الاباء والامهات يرغبون في الحاق ابنائهم باحدى المعاهد الازهريه الموجوده في جميع المحافظات ولكن يجب اولا الاطلاع على الشروط الموضوع لكي يتم تقديم الازهر 2023 من خلال المنزل.

رابط تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2024

استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري يتم الان وذلك مع تحديد موعد لبدايه التسجيل في خلال هذا الشهر الجاري حيث يترقب اولياء الامور تفعيل الموقع الرسمي الخاص بالتقديم على هذه المرحله الدراسيه حيث يبدا العام الجديد بعد ان يتم تحديد جميع الطلاب المقيدين للصف الاول في خلال هذا العام حيث يتم اختيار الطلاب وفقا لسن الطفل وذلك حسب الشروط التي وضعها الازهر في الفتره الماضيه حيث يجب الا يقل عمرو الطفل عن ست سنوات عند التقديم على تلك المرحله.

خطوات التقديم على الصف الاول الابتدائي الازهري 2023/ 2024

يتم البحث عن لينك تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 حيث انه يعد من اكثر الروابط التي يرغب الكثير من المواطنين في الوصول اليها وذلك من اجل التسجيل في مرحله اولى ابتدائي ازهر عن طريق اتباع هذه الخطوات..

الذهاب اولا الى موقع بوابه الازهر الالكترونية. اختيار التسجيل في المرحله الابتدائيه الاولى. الان يجب كتابه الرقم القومي الخاص بالطفل. ادخال البيانات الاخرى المطلوبه. تحديد نوع المعهد الذي يرغب في الالتحاق به عادي او نموذجي او خاص. اختيار المعهد حسب النطاق الجغرافي. الضغط على زر تاكيد الطلب.

شروط الالتحاق بالصف الاول ازهر

يجب توفر هذه الشروط لكي يتم الالتحاق باحد المعاهد الازهرية ..

ان يكون عمر الطفل المتقدم لا يقل عن 6 اعوام.

يلزم ان يكون سن الطالب اقل من تسع اعوام.

ينبغي ان يكون مقيم في نطاق الادارة التي يقدم بها وغير ذلك لن يتم القبول.

تقديم رياض اطفال ازهر

يجب ان يكون الطفل المتقدم على مرحله رياض الاطفال لا يقل عمره عن اربع سنوات وكذلك لا يزيد عمره عن خمس سنوات و 11 شهر في ميعاد ذلك لم يتم قبول الطفل وفي حاله توفر اماكن شاغره في المعهد الازهري يتم النزول بالسن الى ثلاث سنوات ونصف.