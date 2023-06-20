“عشان العيد داخل” .. زيادة جديدة في أسعار اللحوم اليوم 20 يونيو 2023

لا زال المواطنين يبحثون عن أسعار اللحوم اليوم ، فمثلما نعلم أن اللحوم شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الفترة السابقة، ويتم البحث عن سعرها اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو، من هذا العام الجاري 2023م، حيث أن عبارة البحث أسعار اللحوم اليوم 20 يونيو ، قد تصدرت محركات بحث جوجل العلمية من قبل الأشخاص المهتمون بمعرفة سعر اللحوم، لهذا ففيما يلي سوف نقوم بالتعرف على أسعارها بشيء من التفصيل والاهتمام.

أسعار اللحوم اليوم 20 يونيو

ارتفعت أسعار اللحوم اليوم 20 يونيو ، إلى عن سجلت كل ما يلي في الأنواع المختلفة:

وصلت أسعار اللحوم البقري اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 330 جنيهًا مصريًا، كأقل سعر، وكذلك حوالي 350 كأقصى سعر، وهذا للكيلو الواحد.

كما أن سعر اللحوم الضأن بلغت اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالى 370 جنيهًا مصريًا، وذلك للكيلو الواحد.

كذلك أن أسعار اللحوم الجملي اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، تراوحت ما بين حوالي 280، وكذلك 300 جنيهًا مصريًا.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

ارتفعت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، إلى أن سجلت الآتي: