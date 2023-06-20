“سعر الكيلو رخص جدًا” أسعار بورصة الدواجن اليوم 20 يونيو 2023

في الواقع أون سعر الفراخ جاء اليوم مستقرًا، وذلك بشكل ملحوظ، حيث أن ذلك في خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، لهذا فسوف نرفق لكم أسعار بورصة الدواجن اليوم بسيء من التفصيل.

أسعار بورصة الدواجن اليوم 20 يونيو

لقد استقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم 20 يونيو ، إلى أن سجلت التالي:

بلغ ثمن الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، إذ أنها بلغت اليوم لما يقرب من حوالي 70 جنيهًا مصريًا.

كما أن ثمن الفراخ الساسو جاء سعرها اليوم مرتفع، حيث أنها سجلت لتكون كما يلي، 84 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب ان سعر الفراخ الأمهات شهدت ارتفاعًا اليوم، حتى سجل الآتي:

بلغ ثمن الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، لما يقلاب من حوالي 69 جنيهًا مصريصا، والتوصيل إلى المستهلك، بما يقرب من حوالي 69 حنيهًا مصريًا.

أسعار البيض اليوم 20 يونيو

استقر سعر اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، حيث أنها سجلت التالي: