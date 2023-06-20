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“سعر الكيلو رخص جدًا” أسعار بورصة الدواجن اليوم 20 يونيو 2023
في الواقع أون سعر الفراخ جاء اليوم مستقرًا، وذلك بشكل ملحوظ، حيث أن ذلك في خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، لهذا فسوف نرفق لكم أسعار بورصة الدواجن اليوم بسيء من التفصيل.
أسعار بورصة الدواجن اليوم 20 يونيو
لقد استقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم 20 يونيو ، إلى أن سجلت التالي:
- بلغ ثمن الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، إذ أنها بلغت اليوم لما يقرب من حوالي 70 جنيهًا مصريًا.
- كما أن ثمن الفراخ الساسو جاء سعرها اليوم مرتفع، حيث أنها سجلت لتكون كما يلي، 84 جنيهًا مصريًا.
- هذا بجانب ان سعر الفراخ الأمهات شهدت ارتفاعًا اليوم، حتى سجل الآتي:
- بلغ ثمن الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، لما يقلاب من حوالي 69 جنيهًا مصريصا، والتوصيل إلى المستهلك، بما يقرب من حوالي 69 حنيهًا مصريًا.
أسعار البيض اليوم 20 يونيو
استقر سعر اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، حيث أنها سجلت التالي:
- بلغ ثمن البيض الأحمر للكرتونة لنا يقرب من حوالي 110 جنيهًا مصريًا، وذلك في بورصة الدواجن، في حين أن سعرها يصل لما يقرب من حوالي 115 جنيهًا مصريًا.
- كذلك أن سعر البيض الأبيض الكرتونة بلغ لما يقرب من حوالي 110 جنيهًا مصريًا، في بورصة الدواجن، في حين يصل المستهلك بحوالي 115 جنيهًا مصريًا.
- هذا بجانب أن ثمن البيض البلدي، وصل اليوم الثلاثاء الموافق من 20 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 107 جنيهًا مصريًا، وذلك في بورصة الدواجن، في حين أن سعرها يصل إلى المستهلك بما يقرب من حوالي 125 جنيهًا مصريًا.