pdf الآن رابط نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023 عبر موقع نتائجنا

أنهى طلاب الصف الثالث متوسط بالعراق، امتحانات الدور الأول 2023، ومنذ ذلك الحين اشتعلت مواقع البحث على الإنترنت، بالبحث عن موعد إعلان نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول بالتزامن مع تواصل أعمال التصحيح في الكنترولات التابع لمديريات وزارة التربية العربية تمهيدًا للإستعدادًا لإعلان نتائج الثالث متوسط العراق خلال الأيام القادمة.

نتائج الثالث المتوسط في العراق 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، أن العمل يجرى داخل الكنترولات في جميع المحافظات، للانتهاء من تصحيح أوراق إجابة الثالث المتوسط الدور الأول 2023، ورصد درجات الطلاب، ثم أعمال المراجعة، تمهيدًا لإعلان نتائج الصف الثالث متوسط العراق، في الوقت المحدد، حيث سيتم الإعلان عن نتيجة كل محافظة على حدة، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح.

نتائج الثالث المتوسط في العراق 2023 الدور الأول

يستطيع الطالب أو ولى الأمر الحصول على نتيجة الصف الثالث متوسط العراق عن طريق الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، واتباع الإرشادات الموجودة على الموقع للحصول على النتيجة وهى كالتالى.

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

. اختيار نتيجة الصف الثالث المتوسط.

ادخال البيانات الخاصة بالطالب.

عرض نتيجة الطالب.

موعد إعلان نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول 2023

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم العراقية، انه سيتم الغعلان عن نتيجة الثالث المتوسط الدور الاول 2023، عقل الانتهاء من عملية تصحيح اوراق الإجابة، والمراجعة، ورصد الدرجات، ثم عملية التجميع، عقب ذلك تعتمد النتيجة من المسؤول المختص، ويتم إعلانها عبر الوسائل المخصصة لذلك على المواقع الألكترونية، كما يمكن للطالب الحصول على النتيجة من خلال المدرسة المقيد بها.