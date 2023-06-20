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اضبط الآن: تردد قناة الحج Haj السعودية الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2023

ahmed samyمنذ 12 دقيقة
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يواصل الآلاف يوميًا علي مؤشرات البحث في جوجل لمعرفة تردد قناة الحج السعودية الناقلة لشعائر موسم الحج علي مدار الـ 24 ساعة يوميًا علي القمر الصناعي نايل سات من خلال البث المباشر لطواف الآلاف من المسلمين حول الكعبة المشرفة ومن خلال أداء الشعائر والصلاة داخل المسجد النبوي الشريف وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات تنزيل تردد قناة الحج السعودية علي القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الحج السعودية 2023

وإليكم تردد القناة الأكثر مشاهدة في العالم خلال التوقيت الراهن، ومتابعة المشاهدين لأداء حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام، ويرجي تنفيذ الخطوات التالية لتنزيل تردد قناة الحج السعودية علي جهاز التلفاز وهو كالتالي:

القمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الترميزتصحيح الخطأْالجودة
النايل سات12015رأسي275004\3HD

خطوات تنزيل تردد قناة الحج السعودية

ونوضح لكم متابعينًا الأعزاء في جميع أنحاء العالم، خطوات تنزيل تردد قناة الحج السعودية من خلال الخطوات التالية:

  • عليك الدخول من الريموت كنترول تقوم باختيار زر القائمة.
  • ثم بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة التركيب.
  • وعليك أن تقوم باختيار من الصفجة ضبط الهوائي.
  • وعليك ثم بعد ذلك إضافة قناة جديدة.
  • ثم عليك اختيار القمر الصناعي ثم كتابة تردد القناة.
  • بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر البحث.

موعد وقفة عرفات 1444

أعلنت المملكة العربية السعودية، موعد عيد الأضحى المبارك 1444 هجرية أعاده الله علي الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، حيث من المقرر ستكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2023، ويكون أول أيام عيد الأضحي المبارك يوم الأربعاء 28 يوليو 2023.

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ahmed samyمنذ 12 دقيقة
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