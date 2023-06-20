اضبط الآن: تردد قناة الحج Haj السعودية الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2023
يواصل الآلاف يوميًا علي مؤشرات البحث في جوجل لمعرفة تردد قناة الحج السعودية الناقلة لشعائر موسم الحج علي مدار الـ 24 ساعة يوميًا علي القمر الصناعي نايل سات من خلال البث المباشر لطواف الآلاف من المسلمين حول الكعبة المشرفة ومن خلال أداء الشعائر والصلاة داخل المسجد النبوي الشريف وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات تنزيل تردد قناة الحج السعودية علي القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة الحج السعودية 2023
وإليكم تردد القناة الأكثر مشاهدة في العالم خلال التوقيت الراهن، ومتابعة المشاهدين لأداء حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام، ويرجي تنفيذ الخطوات التالية لتنزيل تردد قناة الحج السعودية علي جهاز التلفاز وهو كالتالي:
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|تصحيح الخطأْ
|الجودة
|النايل سات
|12015
|رأسي
|27500
|4\3
|HD
خطوات تنزيل تردد قناة الحج السعودية
ونوضح لكم متابعينًا الأعزاء في جميع أنحاء العالم، خطوات تنزيل تردد قناة الحج السعودية من خلال الخطوات التالية:
- عليك الدخول من الريموت كنترول تقوم باختيار زر القائمة.
- ثم بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة التركيب.
- وعليك أن تقوم باختيار من الصفجة ضبط الهوائي.
- وعليك ثم بعد ذلك إضافة قناة جديدة.
- ثم عليك اختيار القمر الصناعي ثم كتابة تردد القناة.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر البحث.
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