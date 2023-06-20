“مفاجأة غير متوقعة ” تسريب امتحان الفرنساوى تالتة ثانوى 2023 على قنوات telegram حقيقة ولا مضروبة؟

تسريب امتحان الفرنساوى تالتة ثانوى 2023 ، ما زالت بعض قنوات التليجرام تدعى أنها تسرب امتحانات الثانوية العامة لدور الأول لعام الدراسي 2022-2023 والتي من خلال متابعتنا إلي تلك القوات منذ بداية امتحانات الثانوية العامة ، ولاحظن أنها تقوم بنشر بعض الاوراق والنماذج الغير واضحة أنها تخص امتحانات العام الحالي ام لا ولكن يتم ترويجها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ، واليكم تفاصيل تسريبان امتحانات الثانوية العامة على التليجرام .

تسريب امتحان الفرنساوى تالتة ثانوى 2023

يودى اليوم طلاب صف الثالث الثانوي في جمهورية مصر العربية ثاني امتحانات المواد المضافة إلي المجموع وهى مادة اللغة الأجنبية الثانية والتي تختلف من طالب إلي الأخر، وفقا لاحتياره اللغة الثانية التى يرغب بها بعد اللغة الإنجليزي وهى لغات ” فرنسى- ألماني – إيطالي – أسباني ” ولكن الأكثر شيوعا هي اللغة الفرنسية نظرا إلي انها تعتبر من أسهل اللغات، ومن اكثر اللغات استخداما في مصر بعد اللغة الانجليزية، ولكن على صعيد العمل فإن اللغة الألمانية لها أهمية خاصة ومؤهلة إلي سوق العمل بشكل اكبر نظرا إلي صعوبتها، ولهذا نوفر إلي طلاب في الثانوي العامة الآن اهم الأسئلة من منهج اللغة الفرنسية والتي متوقع أن يأتي امتحان اليوم .

تسريب امتحان اللغة الفرنسية على التليجرام

يتم تسريب امتحانات الثانوية العامة على التليجرام وقت اللجان وبالتالي آي اوراق يتم تدولها الآن على مواقع التواصل الاجتماعي غير حقيقة على الإطلاق ، وبالإضافة إلي أن ليست كل القنوات التليجرام تنشر النسخ الحقيقة للامتحانات بل تقوم بنشر امتحانات السنوات السابقة على انها امتحان العام الحالي ، أما القنوات التي تنشر التسريبات فتقوم بنشرها عقب خروج الطلاب من اللجان لذلك الأفضل إلي الطلاب عدم تتابع تلك الصفحات لان الكثير منهم يجاب على الأسئلة بشكل غير صحيح كما حدث في امتحان اللغة العربية.