هُنا.. رابط fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول جميع التخصصات عبر بوابة التعليم الفني

رابط fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول جميع التخصصات عبر بوابة التعليم الفني، بدأت عمليات البحث في التزايد عن نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية عبر مؤشرات جوجل خلال الساعات الماضية تزامنًا مع تصريحات نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، بتحديد موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول عبر بوابة التعليم الفني فور الإنتهاء من أعمال التصحيح في الكنترولات.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم، في تصريحات صحفية له، إنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023 لطلاب الصف الثالث الثانوي الفني التجاري والصناعي والزراعي والفندقي نظام 3-5 سنوات، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل فور إعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني وإعلانها رسميًا عبر موقع بوابة التعليم الفني.

بوابة التعليم الفني للإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وإليكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023 من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لبوابة التعليم الفني وإتباع الخطوات المطلوبة لمعرفة النتيجة وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول علي موقع بوابة التعليم الفني.

ثانيًا: ثم عليك النقر علي رابط الإستعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول.

ثالثًا: ثم عليك تحديد التخصص ( زراعي – صناعي -فندقي – تجاري).

رابعًا: عليك إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

خامسًا: الإنتظار حتي تظهر النتيجة.

موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية، الخميس الموافق 8/6/2023، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى (715432) طالب وطالبة الامتحانات في (2542) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (1337) مادة امتحانية في الفترة من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023، وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصوره ميسره للطلاب الممتحنين.