Deutsch: تسريب امتحان الألماني تالتة ثانوى 2023 بالإجابات النموذجية على قنوات سرية على التلجرام.. ده بجد ولا أشتغاله؟!

تسريب امتحان الألماني تالتة ثانوى 2023 على المواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية والتي حتي الآن لم يتم التأكد من صحة الأوراق المتداولة بين الطلاب والتي اغلبهم في حالة شك من أنها الامتحان بالفعل وخاصة وانه تم التأكد في أمتحان اللغة العربية الماضي أن ما يتم نشر قبل بدء اللجان ما هي إلي نسخ لامتحانات السنوات السابقة، والآن نوفى إلي طلاب في الصف الثالث الثانوي حقيقة تسريب امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2023

تسريب امتحان الألماني تالتة ثانوى 2023

يختار عدد كبير من طلاب الثانوية العام اللغة الألمانية لغة ثانية من بين اللغات المتاحة اليهم وهى ” اللغة الفرنسية- اللغة الإيطالية – اللغة الأسبانية- اللغة الألمانية “، ويرجع ذلك إلي أن سوق العمل في مصر والعالم الآن يحتجاها بشكل كبير، وكما أنها من أصعب اللغات عالميا وبالتالي يعامل متقنيها معاملة خاصة وتكون رواتبهم أعلي من قرانهم بشكل كبير، ولذلك بدا أولياء الأمور في السنوات الماضية تفضيل اللغة الألمانية على اللغات الأخري رغم صعوبتها، ويودى اليوم طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان مادة اللغة الألمانية في تمام لساعة التاسعة صباحا، وكما هو معاد انه يتم انتشار أوراق امتحانات قبل بدء كل لجنة لتشتيت ذهن الطلاب، وادعاءها أنها أوراق الامتحان الحقيقة ولكن فور دخول الطلاب اللجان يتم التأكد أنها ليست النماذج الحقيقة لامتحان اللغة الألمانية.

تسريب امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2023

نوهت وزارة التربية والتعليم على الطلاب عدم انسياق وراء البعض الذي يروج انه يقوم بتسريب امتحانات الثانوية العامة ويقوم بنشر نماذج لامتحانات سابقة أم من النماذج الاسترشادية ويقوم بتغير نمط الورقة ويدعى أنها أوراق الامتحان التي وضعتها الوزارة إلي الامتحان ويصدم الصدم فور دخول اللجان بانها نماذج مزيفة مما يسبب اليهم تشتيت والتوتر ويؤثر على أداهم في الامتحان بشكل سي ، ولهذا كل ما يتم تداوله الآن حول تسرب امتحان الألماني تالتة ثانوى 2023 غير حقيقي على الإطلاق.