تصدرت نتائج الثالث متوسط العراق، خلال الساعات الماضية الترند الأول علي مؤشرات جوجل من أبنائنا الطلاب في الجمهورية العراقية، نتيجة البحث المتواصل لمعرفة results.mlazemna نتائج الصف الثالث متوسط العراق 2023 للدور الاول pdf مواقع وزارة التربية العراقية التي من المقرر إعلانها خلال الساعات القادمة فور إعتمادها من وزير التربية وإعلان كشوفات أسماء الطلاب الناجحين عبر موقع الوزارة الإلكتروني وموقع نتائجنا.

نتائج الصف الثالث متوسط العراق 2023

أعلنت وزارة التربية العراقية، في وقت سابق إنتهاء امتحانات الصف الثالث متوسط العراق الدور الأول في محافظات، بغداد، الرصافة الاولى والرصافة الثانية والرصافة الثالثة، الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، البصرة، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، السليمانية، واسط، اربيل، دهوك، دون أي شكاوي من الطلاب خلال أدائهم الإمتحانات التي عقدت خلال شهر مايو الماضي.

رابط نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول في العراق

ونقدم لكم متابعينًا الأعزاء في عموم المحافظات العراقية خلال الدخول علي رابط نتائج الصف الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023 من خلال تنفيذ الخطوات التالية.

1- الدخول علي موقع نتائج الصف الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023.

2- ثم عليك إدخال الرقم الإمتحاني.

3- ثم عليك القيام بالنقر علي تحميل النتيجة.

4- ثم الإنتظار حتي تظهر الدرجات في كافة المواد الدراسية.