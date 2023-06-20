نتائج التاسع 2023 بالاسم ورقم الاكتتاب سوريا… وزارة التعليم السورية

نتائج التاسع 2023 بالاسم ورقم الاكتتاب سوريا، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السورية والذي من خلال يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا بالاسم ورقم الاكتتاب، خاصة بعد أن أعلنت الوزارة إنهاء أعمال التصحيح والمراجعة في كافة اللجان الامتحانية .

نتائج التاسع 2023 بالاسم ورقم الاكتتاب سوريا

حيث يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن نتائج التاسع سوريا 2023 بالاسم ورقم الاكتتاب، حتى يطمأنوا على درجات أبنائهم بعد إنتهاء عام دراسي طويل ملئ بالتعب والمذاكرة وسهر الليالي، وكانت وزارة التربية والتعليم السورية أكدت أنها حريصة على متابعة عملية التصحيح ورصد الدرجات في الكشوفات ورفع النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع على النتائج في أي وقت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارسة .

وأشار وزير التربية والتعليم السوري إلى أنه سوف يقوم بتكريم الطلبة الأوائل خلال مؤتمر صحفي بحضور عدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور ، وتمنى لهم مزيد من النجاح والتوفيق في المراحل التعليمية المقبلة ،وأشار سيادته أن نسب النجاح هذا العام تخطت ال، 78% وأشار إلى أن هذه النسبة أعلى من الأعوام الماضية، وهذا ما يدل على نجاح المنظومة التعليمية التي طبقتها الوزارة في بداية العام الجاري، ومن خلال اتباع الخطوات الآتية سوف تتمكنوا من الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2023 بالاسم ورقم الاكتتاب .

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2023