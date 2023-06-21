تحديث يونيو.. الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 جوائز تصل ل 3 مليون دولار أمريكي

الاشتراك في مسابقة الحلم سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال، حيث يعتبر برنامج الحلم من أشهر برامج المسابقات في العالم العربي بلا منازع يقدمه مصطفى الأغا، ذلك أن البرنامج يقدم العديد من الجوائز الضخمة بشكل أسبوعي وشهري، خصوصًا الجائزة الضخمة تتمثل في مليون دولار كل عام.

ننشر لكم في هذا المقال أرقام الاشتراك في برنامج الحلم من كافة الدول التي أعطت المسابقة أرقام خاصة بها ليتمكن المواطن من الاشتراك في المسابقة من خلالها.

ما هي مسابقة الحلم

هي مسابقة تفاعلية تقوم بتحقيق أحلام العديد من المشتركين المحظوظين في الوطن العربي، ويتم الإعلان عن الفائزين على القناة المنظمة وهي قناة إم بي سي السعودية، وكان برنامج الحلم قد ظهر أول مرة عام 2007 على قناة MBC وحقق نجاحاً ضخمًا.

الممنوعين من المشاركة في مسابقة الحلم

الأشخاص الغير البالغين والذين لم يبلغوا سن الرشد بحسب قوانين دولتهم.

العاملين أو القائمين في مسابقة الحلم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو أزواجهم أو أقاربهم أو أزواج أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، هؤلاء لا يمكنهم أن يشاركوا في مسابقة الحلم.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن الاشتراك عن طريق الرسائل النصية أو عن طريق التطبيق، من خلال الرسائل النصية عن طريق إرسال رسالة تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve على الرقم المطابق للبلد الذي تقيم فيه.

بعد ذلك تقوم بالإجابة على السؤال بشكل صحيح، وبذلك تكون مشاركا في مسابقة الحلم ودخلتَ السحب على الجوائز الخرافية التي تقدمها إدارة المسابقة.

هل مسابقة الحلم حقيقة؟

مسابقة الحلم حقيقية تتمتع بمصداقية كبيرة، حيث يتم سنويًا توزيع جوائز تتخطى قيمتها الثلاث ملايين دولار أمريكي، كما يتم السحب على فترات دورية، وسحب اسم الفائز على الهواء مباشرةً بنظام القرعة العشوائية، مع استبعاد أقارب العاملين في المسابقة والقائمين عليها حتى الدرجة الرابعة، من أجل ضمان توفير عنصري الشفافية والحيادية في السحب.

ويمكن الاشتراك بطريقة أخرى وهي عن طريق تحميل التطبيق الخاص بالبرنامج على الهاتف الجوال.

ثم تقوم بإدخال رقم الهاتف والبيانات المطلوبة منك

وسوف تحصل على عملات رقمية موجودة داخل التطبيق، تستطيع من خلالها المشاركة في مسابقة الحلم.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 من خلال هذه الأرقام التي أعلنها مصطفى الأغا، وهي كالآتي:

يمكن الاشتراك في برنامج الحلم من “السعودية” على رقم 858888 من شركة STC، و755505 من شركة زين، 300300 من شركة virgin، و313131 من شركة lebara.

بينما يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة “الإمارات” من خلال إرسال رسالة على رقم 6070 من شركة Etisalat.

الاشتراك من “الأردن” في مسابقة الحلم من خلال إرسال رسالة على رقم 98880 من شركة orange.

كما يمكن الاشتراك من “مصر” على رقم 95458 و95450 من شركة فودافون، ومن شركة اتصالات على رقم 95458 و95450، ومن شركة أورانج 95458 و95450، ومن شركة وي 95450، 95458.

للمشاركة في مسابقة الحلم من داخل “الكويت” يمكن الاتصال على رقم 4141 من شركة GSM.

وللاشتراك من ” عمان” في برنامج الحلم من خلال إرسال رسالة على رقم 90434 من شركة GSM.

للاشتراك في برنامج الحلم 2023 من “البحرين” على رقم 94000 و98885.

يمكن الاشتراك من “لبنان” في مسابقة الحلم على رقم 008821622775627.

كما يمكنك الاشتراك في الحلم من “العراق” على رقم 2770 أو الاتصال على رقم 2266.

وللاشتراك من دولة “تونس” من خلال ارسال رسالة على رقم 85819 من شركة tunisie telecom.

يمكن المشاركة في مسابقة الحلم 2023 من “سوريا” بالاتصال على رقم 1555.

تستطيع الاشتراك في مسابقة الحلم إذا لم تكن في أي من هذه الدول من خلال الاتصال على رقم 0088216101092 أو على رقم 00821622775627.

جوائز مسابقة الحلم

الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 يقدم جوائز مالية أسبوعية وشهرية وسنوية وتتلخص جوائز مسابقة الحلم في الاتي: