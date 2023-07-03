علوم للجميع: صدرت نتائج البكالوريا سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب كل الفروع

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، يترقب الآلاف من طلاب الثانوية العامة في سوريا إعلان نتائج امتحان البكالوريا للعام 2023. وفي هذا الإطار، تم الإعلان من قِبل وزارة التربية السورية أن نتائج الامتحان ستُعلن رسميًا بعد انتهاء فترة عيد الفطر المبارك.

وقد تداولت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن أعمال التصحيح والتقدير تتم بعناية ودقة متناهية ليحصل الطلاب على علامتهم كاملة بدون أي نقصان، هذا ومن المرجح ارتفاع نسبة النجاح بشكل غير مسبوق.

رابط نتائج البكالوريا حسب الاسم علوم للجميع

ساعات ويتم الإعلان عن علوم للجميع نتائج بكالوريا الدورة الاولى.

جميع الروابط التي تصدر عليها نتائج البكالوريا 2023 حال الانتهاء من التصحيح وصدور النتائج من قبل الوزارة:

1️⃣: (موقع علوم للجميع)

https://www.3lom4all.com/syria-results/baccalaureate/

2️⃣: (النتائج حسب الاسم)

https://www.3lom4all.com/syria-results/baccalaureate/name.html

3️⃣: (موقع وزارة التربية السورية)

https://moed.gov.sy/site/

برنامج امتحانات بكالوريا الدورة الأولى

تأجيل امتحان البكالوريا في سوريا 2023 للمرة الأولى يتم إدخال يوم السبت إلى البرنامج الامتحاني لفحص البكالوريا 2023 حيث سيتقدم طلاب البكالوريا إلى مواد العلوم والتاريخ واللغة العربية يومي السبت 10 و 24 من شهر حزيران.

لتبدأ في 7 حزيران ٢٠٢٣ على أن تكون نهايتها في يوم ٢٦ حزيران ٢٠٢٣ وفق البرامج الآتية:

برنامج امتحان البكالوريا العلمي والبكالوريا الادبي والبكالوريا الشرعي لعام 2023

للمرة الأولى يتم إدخال يوم السبت إلى البرنامج الامتحاني حيث سيتقدم طلاب البكالوريا إلى مواد العلوم والتاريخ واللغة العربية يومي السبت 10 و 24 من شهر حزيران.

صدور برنامج الامتحان النهائي لطلاب الصف التاسع والبكالوريا مع تأجيل الامتحانات لتاريخ 7/6

بعد الاطلاع على آراء الطلاب والمعلمين حول المقترحات المتعددة لبرامج شهادة التعليم الأساسي والثانوي بفروعها كافة ونزولاً عند تحقيق رغباتهم، وبعد موافقة مجلس الوزراء…أصدرت وزارة التربية اليوم القرار المتضمن تأجيل امتحانات الشهادات العامة لتبدأ في

٧ حزيران ٢٠٢٣ على أن تكون نهايتها في يوم ٢٦ حزيران ٢٠٢٣ وفق البرامج الآتية:

برنامج الامتحان النهائي والرسمي الذي اصدرته وزارة التربية السورية للتاسع والبكالوريا 2023 في سوريا برنامج فحص التاسع تالي وبرنامج فحص البكالوريا 2023

إن نتائج البكالوريا سوريا يعد مرحلة حاسمة في حياة الطلاب السوريين، حيث يُقدم هذا الاختبار تقييمًا شاملاً لمستوى الطلاب في مختلف المواد والمهارات. وتعتبر نتائج البكالوريا بوابة الدخول إلى التعليم العالي وتحقيق طموحات الطلاب في الدراسة والتخصصات المهنية.

موعد نتائج البكالوريا حسب الاسم فقط

تظهر نتائج البكالوريا 2023 سوريا حسب الاسم بعد عيد الأضحى.

لتحقيق عملية الاطلاع على نتائج بكالوريا حسب الاسم سوريا بسهولة ويُسر، قامت وزارة التربية بتوفير آلية بحث بناءً على الأسماء، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور البحث عن النتائج باستخدام اسم الطالب. ومن المتوقع أن يتم الكشف عن آلية البحث ومواعيد إعلان النتائج بالتفصيل بعد انتهاء فترة العيد.

يترقب الطلاب وأسرهم بفارغ الصبر هذا الإعلان الهام، حيث ستحدد نتائج البكالوريا مسارهم الأكاديمي المستقبلي وتوجهاتهم الوظيفية. وتشكل هذه النتائج مناسبة للاحتفال والتهنئة بالنجاح والتفوق للطلاب الذين يحققون أهدافهم ويتقدمون نحو مستقبلٍ مشرق في المجال الذي يختارونه.

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تهيب الجهات التعليمية والوزارة بالطلاب وأولياء الأمور الالتزام بالصبر والانتظار حتى بعد العيد لمعرفة نتائج البكالوريا سوريا حسب الاسم وتشجعهم على الاستعداد للمرحلة المقبلة بشكلٍ إيجابي، وذلك من خلال التخطيط للمسارات الأكاديمية المناسبة واختيار التخصصات المناسبة لتحقيق أحلامهم وتطوير مستقبلهم المهني.

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