تحيمل: نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الدور الاول 2023 جميع المحافظات العراقية epedu.gov.iq

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الدور الاول 2023، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الإنتهاء من الإعلان عن نتائج الاعتراضات على نتائج امتحانات الدور الأول للصف السادس الأبتدائي في كافة المديريات العراقية،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الدور الأول العراق.

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العراقية عن ظهور نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الدور الاول في المحافظات التالية : الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة الاولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، البصرة، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى،السليمانية، واسط، اربيل، دهوك.

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الدور الاول 2023

حيث أكدت وزارة التعليم العراقية على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنها تعد الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم وإدارة كافة الخدمات التعليمية ومن أهمها الاعتراضات التي يقدمها الطالب في حالة اعتراضه على الدرجات ، وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقديم لتلقي الاعتراضات على نتائج السادس الابتدائي خلال 10 أيام ذلك من خلال الموقع الرسمي لها على الإنترنت .

رابط نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2023 العراق

حيث يهتم عدد كبير من أولياء الأمور بالإطلاع على نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2023 العراق، والتي أعلنت عنه الوزارة تيسيراً عليهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، وكانت وزارة التعليم العراقية قد أكدت أنه يمكن للجميع الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات الآتية :