نتائج التاسع 2023 اليمن برقم الجلوس yemenexam.com

نتائج التاسع 2023 اليمن برقم الجلوس، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن ظهور نتيجة الصف التاسع على الرابط الرسمي للوزارة عبر الانترنت، وكانت الوزارة قد أعلنت خلال الساعات الماضية عن أسماء الطلبة الأوائل للصف التاسع، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2023 فتابعونا ….

نتائج التاسع 2023 اليمن برقم الجلوس

وصرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم اليمنية عن إنهاء أعمال التصحيح والمراجعة في كافة المدارس ، وأشار أيضاً إلى أنه يمكن لولي الأمر أن يستعلم عن نتائج التاسع 2023 اليمن من خلال عدة طرق، حيث يمكن الاستعلام من خلال التصال على الخط الساخن “161” كما يمكن أيضاً إرسال رسالة نصية لرقم الجلوس على نفس الرقم .

وقد بدأ الطلاب الامتحانات في 7 مايو الماضي وانتهت في 21 من نفس الشهر، وأشارت الوزارة إلى أنها اهتمت بمتابعة الامتحانات ورصد الدرجات في الكشوفات ورفع النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع على النتائج بكل سهولة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

رابط نتائج التاسع اليمن 2023 بالإسم

حيث تتيح وزارة التعليم باليمن الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2023 بالإسم من خلال الرابط الخاص بوزارة التربية والتعليم على الإنترنت، التي أكدت أنها انتهت من رفع النتائج الخاصة بطلاب التاسع وأشادت بالمجهود التي قامت به الإدارات التعليمية في كافة المحافظات، ومن خلال اتباع الخطوات الآتية سوف تتمكنوا من الاستعلام عن نتائج التاسع بكل سهولة .

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع 2023 اليمن