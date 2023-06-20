رابط apps1.moe.edu.kw نتائج الثاني عشر الكويت 2023 بالرقم المدني “الثانوية العامة” عبر موقع وزارة التربية والمربع الإلكتروني

نتائج الثاني عشر الكويت 2023 بالرقم المدني، ينتظر حوالي 47 ألف طالب وطالبة فتح رفع نتائج الصف الثاني عشرة “الثانوية العامة” بالوقت الحالي وسط حالة من الترقب الشديد عقب انتهاء القسم العلمي من الامتحانات وحالياً لم ينتهي القسم الادبي وسوف ينتهون من الامتحانات في الثالث والشعرون من يونيو الجاري واكد السيد وزير التربية والتعليم أن عملية الامتحانات جرت بدون مشاكل وجاري العمل علي عملية التصحيح عقب انتهاء الطلاب بجميع الاقسام من عملية الامتحانات وسوف تتوافر النتيجة علي المواقع الالكترونية وليست المدارس كما اعتدنا بالسابق ونامل في مواكبة التطور بالفترة القادمة، ومن خلال المقال التالي نوفر لحضراتكم رابط مباشر للحصول علي النتائج بدون مشاكل.

رابط نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2023

الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم الكويتية moe.edu.kw .

. أو الدخول مباشراً على رابط موقع المربع الإلكتروني لنتائج الطلاب apps1.moe.edu.kw. تحديد نتائج الفصل الثاني عشر الفصل الدراسي الثاني 2023.

تسجيل البيانات الشخصية للطالب المراد الاستعلام عن نتائجه إلكترونياً.

النقر فوق عرض النتيجة لعرض تفاصيل النتيجة ، بما في ذلك الدرجات ومعدل النجاح العام.

موقع وزارة التربية والتعليم الكويت

أعلن السيد وزير التربية والتعليم حمدي العدواني وزير التربية والتعليم في الكويت، عن استراتيجية الوزارة خلال الفترة القادمة، والخطط المستقبلية من أجل تطوير مخرجات التعليم للطلاب بالكويت، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل في الوقت الحالي، وكانت اهم تصريحات الوزير كانت بالتالي .

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الفصل الثاني 2023 واكدت المصادر داخل الكويت بالوقت الحالي أن وزارة التربية والتعليم حالياً تقوم بتصحيح الأوراق الخاصة بإمتحانات الثاني عشر وعقب انتهاء الطلاب من عملية الامتحانات سوف يتم الكشف عن النتيجة ومن المتوقع ان يتم الكشف عن النتيجة في أحد أيام الجمعة أو السبت القادمة 24 و25 يونيو على أبعد تقدير، وسيتم تحميلها على رابط الوزارة وموقع المربع الالكتروني. أخصائيات عن الثانوية العامة الكويتية