نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الدور الاول 2023 موقع ملازمنا epedu.gov.iq

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2023، عقب انتهاء الطلاب من اداء الإمتحانات بالعراق الخاصة بنتائج السادس الابتدائي التمهيدي أعلنت الوزارة عن النتائج الخاص بتلك المرحلة وسط حالة من الترقب الشديد، وانتهت الوزارة من رفع النتائج بجميع المحافظات ولكن هناك الكثير من الطلاب التي تعمل علي تقديم اعترضات، بسبب الدرجات التي تحصلو عليها في امتحانات السادس التمهيدي لذلك أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم في الاعتراضات واكدت الوزارة أنه سوف توفر الاعترضات قبل عيد الاضحي للطلاب السادس التمهيدي بالوقت الحالي ومن خلال موقعنا نتابع مع حضراتكم الاخبار .

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الدور الاول 2023

ويقوم الكثير من الطلاب بالوقت الحالي بالإطلاع علي نتائج اعترضات السادس الابتدائي التمهيدي بالعراق وسط حالة من الترقب الشديد حيث اعلنت الوزارة أنها بينت أنه يمكن تقديم اعتراض على نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق بسهولة من خلال الرابط الخاص بها.

نتيجة الصف السادس العراق 2023

تقوم وزارة التربية والتعليم في دولة العراق بعمل تحسينات وتطورات مستمرة بهدف رفع كفاءة التعليم العراقي وتحسين جودته من خلال تطوير المناهج وإضافة كل ما هو جديد والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة من خلال استخدام أحدث الأساليب و الوسائل التي تتناسب مع العملية التعليمية، وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن نتائج الصف السادس قد تم نشرها في جميع المحافظات ويمكن الاستعلام عنها من خلال رابط الوزارة الإلكتروني.

الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي