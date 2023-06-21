epedu.gov.iq: نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2023 “بالرقم المقعد” أو عبر لينك نتائجنا mlazemna

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2023 لعموم المحافظات العراقية وجارى حاليا الانتهاء من تصحيح ومراجعة المواد المتبقية عقب الإعلان من قبل وزارة التربية العراقية عن انتهاء تصحيح أوراق الطلاب في مواد اللغة العربية واللغة الانجليزية والتي ا جاءت نسب النجاح بها كبيرة عن الأعوام السابقة، ويتم الآن العمل على مراجعة أوراق الطلاب في المواد العلمية والأدبية على أن تتوفر النتيجة في الأيام المقبلة على موقع وزارة التربية العراقية موقع نتائجنا وموقع ناجح ، وهو ما نستعرضه ليكم تفصيلا من خلال هذا المقال.

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2023

انتهى طلاب الصف الثالث المتوسط بالعراق من أداء اختبارات نهاية العام للدور الأول يوم 17 يونيو الماضي ومنذ ذلك الحين وارفع البحث من قبل الطلاب حول الاستعلام عن نتائجهم على موقع وزارة التربية العراقية والتي فور ان توفر أي محافظة نتائج طلابها تعلنها على المواقع الرسمية الخاصة بوزارة التربية العراقية او التابع للمحافظة ويتم تداول الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي ، نتابع مع طلاب لحظة بلحظة أي تطورات حول عملية إعلان نتائج الثالث المتوسط للدور الأول وكيفية الحصول على البيان درجتك من كافة المواقع الممكنة.

رابط نتائج الثالث المتوسط لدور الأول 2023

يوجد لدينا موقعين من اهم المواقع العراقية التي توفر نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2023 وهى موقع نتائجنا من خلال الرابط هنا ، او يمكن الاستعلام عبر موقع وزارة التربية العراقية من حلال اتباع لخطوات التالية

قم بالولوج على موقع وزارة التربية العراقية .

انقر على حانة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط.

ادخل المحافظة التابع لها.

سجل رقم المقعد الخاص بك بطريقة صحيحة.

انقر على مربع الاستعلام عن النتيجة.

لن تصرح وزارة التربية العراقية عن الموعد النهائي إعلان نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول بشكل رسمى ، ولكن أعلنت انه تم الانتهاء من تصححي العديد من المواد، وجارى الانتهاء من باقي المواد في الأيام والمقبلة وبالتالي سوف تعلن النتيجة على اقصى تقدير قبل عيد الأضحى المبارك والذي يوافق يوم 26 يونيو 2023.