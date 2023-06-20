“الان”نتائج الدبلومات الفنية جميع التخصصات بالاسم ورقم الجلوس 2023 محافظة القاهره ادخل شوف

نتائج الدبلومات الفنية جميع التخصصات بالاسم ورقم الجلوس 2023 محافظة القاهره، من أكثر الأسئلة المتداولة بين الطلاب عقب الانتهاء من الامتحانات العملية والتحريرية الأسبوع الماضي، وقد بدأ الطلاب في اختبارات آخر العام الدراسي 2023 يوم 20 مايو 2023 السابق واستمرت حتى يوم 16 يونيو 2023، وفقاً للجداول المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجميع الآن في انتظار موعد الحصول على النتيجة للاطمئنان على مستقبلهم، ولهذا نقدم لكم كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس اليوم السابع.

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أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المتوقع الكشف عن نتائج الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات “زراعي – تجاري – فندقي – سياحي – صناعي”، نظام الثلاث سنوات وإعداد مهني ونظام السنوات الخمس وتعليم وتدريب مزدوج وتكنولوجيا تطبيقية، في أول أسبوع من شهر يوليو القادم.

وأضاف نائب الوزير أن الكنترولات تواصل عمليات تصحيح أوراق امتحانات الدبلومات الفنية 2023، مشيراً إلى أن هناك تعليمات مشددة لمصححي ومقدري درجات الطلاب، بالالتزام التام والدقة والنزاهة في التصحيح لضمان حصول كل طالب على حقه بالكامل.

نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية 2023

كما أشار الدكتور محمد مجاهد أنه بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

وتجميع النتائج ومراجعتها بكل دقة للتأكد من خلوها من أي أخطاء قبل تجمعيها في شكل نهائي.

يتم تحديد الأوائل بجميع التخصصات استعداداً لاعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم للنتائج.

نتائج الدبلومات الفنية جميع التخصصات بالاسم ورقم الجلوس 2023 محافظة القاهره