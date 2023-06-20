اجازات بالكوم تبدأ الثلاثاء.. عدد أيام اجازة عيد الاضحي للعاملين بالقطاع “الخاص + الحكومي + البنوك” تبعًا لقرارات الدولة

يبحث الكثير من الموظفين في القطاع الخاص والحكومي والبنوك عن تفاصيل عدد أيام اجازة عيد الاضحي لعام 2023، حيث يهتمون بمعرفة الموعد المحدد وعدد الأيام المتاحة للاستمتاع بهذه الإجازة السنوية المباركة. لذا، يسر “البديل” أن يقدم لكم هذا التقرير الحصري الذي يحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بموعد إجازة عيد الأضحى 2023 وعدد الأيام المخصصة لها.

عدد ايام اجازة عيد الاضحى

تنطلق عدد أيام اجازة عيد الاضحي لعام 2023 ابتداءً من يوم الثلاثاء، الموافق 27 يونيو، وتستمر حتى يوم السبت، الموافق 1 يوليو، حيث يكون إجمالي عدد أيام الإجازة 5 أيام كاملة. هذا وفقًا لتنظيم العمل المتبع في مصر وتطبيقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، ويشمل هذا الترتيب الموظفين في القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة.

في إطار إجازة عيد الأضحى لعام 2023، ستتاح إجازة للموظفين في القطاع الحكومي اعتبارًا من يوم الثلاثاء، الموافق 27 يونيو الجاري، وستمتد حتى يوم السبت، الموافق 1 يوليو، وتشمل أيضًا إجازة ثورة 30 يونيو. وبذلك، يتمتع موظفو القطاع الحكومي بمدة إجازة مجموعها 5 أيام كاملة.

اجازة البنوك واجازة ثورة 30 يونيو

تنطلق عدد أيام اجازة عيد الاضحي لموظفي البنوك اعتبارًا من يوم 27 يونيو وتستمر حتى يوم 2 يوليو 2023، وفقًا لقوانين العمل والخدمة المدنية المعمول بها. ومن المتوقع استئناف العمل بعد انتهاء هذه الفترة.

أما بخصوص احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو 2023، فستحل هذه السنة في منتصف إجازة عيد الأضحى، حيث تصادف يوم الجمعة. وبالتالي، تم احتساب إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو ضمن عدد أيام إجازة عيد الأضحى، لتصل بذلك الإجازة الرسمية لـ 6 أيام في قطاعي العام والخاص.