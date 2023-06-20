تقدر تضيفهم من دلوقتي.. 5 فئات من حقها اضافة المواليد علي بطاقة التموين طبقًا لقانون التموين الجديد

اضافة المواليد علي بطاقة التموين بعدما تعتزم الحكومة في عام 2023 إدخال تعديلات جديدة على بطاقة التموين تتعلق بإضافة المواليد إليها، ستتطلب هذه العملية بعض المستندات الضرورية التي يجب تقديمها لإضافة المواليد على البطاقة، يتساءل العديد من المواطنين عن الوثائق المطلوبة لإجراء هذا التعديل، حيث يحظى هذا الموضوع بإهتمام كبير على محركات البحث العالمية. هناك أيضًا استفسارات تتعلق بالفئات المستحقة لهذه الخدمة.

الشروط المطلوبة

تم تحديد شرطين أساسيين من قبل وزارة التموين اضافة المواليد علي بطاقة التموين، وتم تحديدهما على النحو التالي:

يجب أن لا يكون عمر الأطفال الذين يتم إضافتهم إلى بطاقة التموين أقل من 4 سنوات. يجب أن لا يتجاوز عدد الأفراد المسجلين على البطاقة 4 أفراد. على سبيل المثال، إذا كانت البطاقة مسجلة باسم الزوج والزوجة، يحق لهما إضافة اثنين من الأبناء. أما إذا كانت البطاقة مسجلة باسم 3 أفراد، فيمكنهم إضافة فرد إضافي.

الفئات التي يحق لها اضافة المواليد علي بطاقة التموين

في تصريح سابق، صرح السيد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن مكاتب التموين في جميع أنحاء البلاد تقوم بتلقي طلبات اضافة المواليد علي بطاقة التموين، وذلك وفقًا لقرار وزاري صدر بهذا الشأن. وتشمل هذه الفئات الخمسة:

– المستحقين لمعاش تكافل وكرامة.

– حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة.

– المستحقين لمعاش التضامن الاجتماعي.

– أبناء الشهداء وزوجات الشهداء.

– أبناء الأسر البديلة.

المستندات المطلوبة للتقديم على اضافة المواليد

لإضافة الأبناء إلى بطاقة التموين، يتطلب تقديم مستندات محددة وضرورية. تشمل هذه المستندات:

صورة من بطاقة التموين الخاصة بصاحب البطاقة والرقم القومي.

صورة من بطاقة التموين الخاصة بالأسرة لتحديد عدد الأفراد الذين يرغبون في إضافتهم.

أرقام الهوية القومية للأفراد المراد إضافتهم، وصور شهادات الميلاد الخاصة بهم.

صورة من كارت معاش تكافل وكرامة إذا كانوا مستفيدين منه.

صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة إذا كانوا حامليها.

إذا كانت الزوجة ترغب في إضافة أبناء الشهيد، يجب تقديم ورقة تثبت ذلك.

يتعين تقديم هذه المستندات المطلوبة لمكتب التموين المحلي لإجراء إضافة الأبناء على بطاقة التموين.