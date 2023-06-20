استعلام تقديم الازهر رياض الاطفال 2023 بوابة الازهر الالكترونية المستندات المطلوبة وابرز شروط التسجيل

استعلام تقديم الازهر رياض الاطفال 2023 من الموضوعات التي ازداد التساؤل عنها خلال الساعات الأخيرة من قبل أولياء الأمور في التحاق أطفالهم بالأزهر الشريف، وأتاح موقع بوابة الأزهر الالكترونية 2023 إمكانية التقديم لرياض الأطفال خلال العام الحالي، ولهذا سوف نستعرض خلال السطور القادمة خطوات التسجيل في تلك المرحلة بشكل مفصل، وكذلك تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري.

تسجيل رياض اطفال ازهر 2023

حدد قطاع الازهر الشريف بعض الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تقديم الازهر رياض الاطفال 2023، وهي :

اصطحاب الطفل مع أولياء الأمور إلى المدرسة لإجراء المقابلات الشخصية.

تقديم 6 صور شخصية للطالب المتقدم وتكون بخلفية بيضاء

تقديم أيضا نسخة مصورة من البطاقة الصحية للطفل.

نسخة الأصل من التقرير الطبي الذي يثبت حالة الطفل الصحية وتفيد بأنه غير مصاب بأي من الأمراض المستعصية.

نسخة مصورة من البطاقة الشخصية للأب وللأم.

إرفاق الدمغات الصحية والتعليمية بالملف.

شهادة الميلاد الأصلية للطفل.

خطوات تقديم الازهر رياض الاطفال 2023

هناك مجموعة من الخطوات تسهل للآباء والأمهات عملية تسجيل رياض الاطفال الكترونيا خلال عامنا الحالي:

الولوج إلى موقع بوابة الأزهر الالكترونية.

حدد نوع التقديم ، واختر رياض الأطفال.

كتابة كافة البيانات الخاصة بالطفل المقدم.

تقديم طلب التقديم على الالتحاق برياض ازهر.

تسجيل الطلب، و القيام بطباعته

بالإضافة إلى أن هناك شروط ينبغي توفرها في المتقدم طبقا لما أعلنت عنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهي :

أن يكون سن الطفل المتقدم للمستوى الأول في رياض الأطفال يجب ألا يقل عن 4 سنوات في 1 أكتوبر 2023.

وبينما يكون سن الطفل المتقدم للمستوى الثاني في رياض الأطفال ما بين 5 و6 سنوات في 1 أكتوبر 2023.

و يجب أن يتوفر هذا الشرط العمري للطفل عند التقديم لضمان قبوله في الصف الذي يتناسب مع عمره.

وبهذا نكون قد أوضحنا طريقة تسجيل رياض اطفال ازهر 2023 عبر موقع بوابة الأزهر الشريف، وكما تطرقنا أيضًا إلى ذكر الشروط الواجب توفرها في الطفل المتقدم، وكذلك المستندات اللازمة لإتمام عملية التقديم.