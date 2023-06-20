“شاومينج يستعد” تسريب نموذج امتحان اللغة الإيطالية ثانوية عامة على قنوات تليجرام 2023

عقب الانتهاء من جانب الطلبة والطالبات بالثانوية العامة من تأديتهم للامتحانات الخاصة بهم هذا اليوم، قام العديد منهم بالبحث عن كل ما يخص تسريب نموذج امتحان اللغة الإيطالية ثانوية عامة ، حيث أن هناك العديد من الأنباء تقول بإن امتحان اللغة الإيطالية تم تسريبه، لكن كما نعرف أن وزارة التربية والتعليم دائما تكون حريصة على عدم تسريب الامتحانات، لذا فهي تقول إن ما يخص الأنباء التي تتعلق بتسريب الامتحانات لا يكون لها اي صحة.

تسريب نموذج امتحان اللغة الإيطالية ثانوية عامة

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن ما يتم نشره فيما يخص تسريب نموذج امتحان اللغة الإيطالية ثانوية عامة ، ليس له أي اساس من الصحة، كما أنها نبهت على جميع الطلاب ألا يندرجوا وراء الشائعات، وأن يقوموا بالمراجعة والمذاكرة ولا يقوموا بتشتيت أنفسهم بشأن تسريب الامتحانات، فكل ما يتم تداوله بالمواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي ليس صحيحًا.

نماذج امتحانات الثانوية العامة

بينت وزارة التربية والتعليم أن نماذج امتحانات الثانوية العامة التي يتم إرفاقها من جانبها، تكون من أهم النماذج التي يتم النصح بحلها، إذ أنها تكون مشتملة على الأسئلة المتوقعة التي من الممكن أن تأتي للطالب بالامتحان النهائي، لذا فعلى جميع طلبة الثانوية العامة أن يقوموا بتنزيل تلك النماذج، وحلها وكذلك مراجعتها، فتلك النماذج من شأنها أن تجعل الطالب يتدرب على شكل الأسئلة الامتحانية التي ستأتي له في الامتحان النهائي، فكما ذكرنا أنها تكون مشتملة على الأسئلة التي يمكن أن تأتي للطالب بالامتحان النهائي.