“معلومة دينية متعرفهاش قبل كده” الفرق بين تكبيرات عيد الفطر وعيد الأضحى 2023

إن التكبيرات في عيد الفطر وعيد الأضحى واحدة من أهم الأعمال التي يقوم بها المسلمين في العياد حيث أن بها تعظيم لله تبارك وتعالى، وهي سنة على جمهور الفقهاء، وتزامنًا مع أقتراب موعد عيد الأضحى فلقد زادت عمليات البحث لمعرفة الفرق بين تكبيرات عيد الفطر وعيد الأضحى من حيث موعد بداية ونهاية التكبيرات.

الفرق بين تكبيرات عيد الفطر وعيد الأضحى

بالنسبة إلى تكبيرات عيد الفطر فإن موعد بدايتها بعد غروب الشمس في ليلة العيد، أو من موعد إثبات رؤية هلال شهر شوال، وموعد نهايتها يكون مع نهاية صلاة العيد.

بالنسبة إلى موعد تكبيرات عيد الأضحى فإن موعد بدايتها مع أول هلال ذي الحجة وتستمر حتى نهاية أيام التشريق، ولقد جاء في ذلك قوله تعالى في سورة الحج ((لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ علَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ )) صدق الله العظيم.

موعد عيد الأضحى

بعد رؤية هلال ذي الحجة فلقد أثبت هذا أن موعد بداية شهر ذي الحجة هو يوم الأثنين الموافق 19 يونيو 2023، وأول أيام عيد الأضحى هو يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، وموعد وقفة عرفات يوافق 27 من يونيو 2023، وعيد الأضحى إجازة في مختلف الهيئات حتى يتمكن الجميع من الأحتفال بواحد من أهم المناسبات بالنسبة إلى المسلمين.

ولقد حرص المسلمين القادرين في مختلف الدول العربية على صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة، حيث أن هذه الأيام ذا فضل كبير ويجب الإكثار من الدعاء والذكر بها والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصدقات ومختلف العبادات.