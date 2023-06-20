على قناة تليجرام “هنا” تسريب نموذج امتحان اللغة الألمانية ثانوية عامة من شاومينج

تسريب نموذج امتحان اللغة الألمانية ثانوية عامة من أكثر الأسئلة التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات من أجل الحصول على الدرجة النهائية في هذه المادة كما أنهم يبحثون عن حل امتحان اللغة الألمانية للصف الثالث الثانوي

تسريب نموذج امتحان اللغة الألمانية ثانوية عامة

يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات عن حقيقة تسريب امتحان اللغة الألمانية اليوم والإجابة عن هذه الحقيقة تتمثل في الآتي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم الفني في مصر بعض التصريحات بخصوص تسريب امتحان مادة اللغة الألمانية حيث أكدت أنه لا يستطيع أي فرد من الوصول إلى ورقة الامتحان قبل البدء في الامتحان.

كما أكدت الوزارة أن ما يتم نشره على جميع مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح على الإطلاق بخصوص تسريب الامتحان.

كما أشارت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات تكون مؤمنة ومحرزة بطريقة جيدة جدا تمنع من حدوث الغش أو التسريب.

أعلنت الوزارة أن نموذج امتحان مادة اللغة الألمانية سوف يكون متاح من خلال الموقع الرسمي الخاص بها بعد الانتهاء من أداء الامتحان بنصف ساعة بهدف اطمئنان الطلاب.

حل امتحان اللغة الألمانية للصف الثالث الثانوي

يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات عن كيفية الحصول على حل لنموذج امتحان اللغة الألمانية اليوم وهذا الحل يكون متاح على الموقع الآتي: