عاجل .. تعرف الآن على اسعار الاضاحي في مصر بتاريخ اليوم 20 يونيو 2023

اسعار الاضاحي في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر يونيو شهد حالة من الاستقرار على عكس الأيام الماضية كما تختلف أسعار العجول اليوم في السوق على حسب حجم العجل البقري وعمره.

اسعار الاضاحي في مصر

شهدت أسعار الأضاحي اليوم حالة من الاستقرار على عكس الأيام الماضية إلى أن وسل سعرها اليوم إلى الآتي:

وصل متوسط سعر كيلو الخروف البرقي اليوم الثلاثاء في مصر إلى 280 جنية مصري.

كما تراوح سعر كيلو الخروف البلدي اليوم ما بين 280 إلى 320 جنية مصري.

وصل سعر كيلو اللحم الحملي اليوم في مصر إلى 250 جنية مصري.

وصل سعر كيلو لحم الماعز اليوم في مصر إلى 370 جنية مصري.

سعر العجول البقرية في مصر

شهدت أسعار العجول اليوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر يونيو حالة من الانخفاض البسيط عن الأيام الماضية ويمكن أن يصل سعر العجل البقري إلى الآتي: