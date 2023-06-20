“وزارة المالية” تُعلن عن الموعد النهائي لصرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى 2023

أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية يبحثون في الوقت الحالي عن الموعد النهائي لصرف معاشات يوليو، حيث بعد أن تم تبكير صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين والموظفات قبل عيد الأضحى المبارك، أمل أصحاب المعاشات أن يتم صرف لهم المعاش أيضًا لهم قبل عيد الأضحى، بل وبدئوا بالبحث عن الموعد لأخير لصرف المعاشات لهم، فهل يتم صرفه قبل عيد الأضحى أم بعد العيد في موعده، فضلًا تابعونا.

الموعد النهائي لصرف معاشات يوليو

المواطنون والمواطنات أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية يبحثون عن موعد صرف معاشات شهر يوليو، والتي مقرر صرفها بعد عيد الأضحى، حيث أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن معاشات يوليو سيتم صرفها للمواطنين بعد عيد الأضحى في الموعد الرسمي وليس قبل العيد، حيث سيكون الصرف يوم السبت الأول من شهر يوليو من عام 2023، وهذا هو الموعد الأخير لصرف هذه المعاشات.

زيادة معاشات شهر يوليو 2023

وضحنا لكم الموعد النهائي لصرف معاشات يوليو، وبالنسبة للمعاشات فبها زيادة أيضًا، حيث هذه الزيادة أقرتها التأمينات الاجتماعية من شهر أبريل الماضي، وهذه الزيادة بنسبة 15% زيادة، حيث حوالي مائة جنيه زيادة على المعاش، حيث من كان يحصل على مبلغ 1300 جنيه مصري يحصل على مبلغ 1490 جنيه مصري، وللعلم أن عملية صرف المعاشات تستمر من يوم الأول من شهر يوليو وحتى يوم السادس من نفس الشهر، حيث عملية الصرف تتم على أيام وفقًا للشرائح، حيث ثلاث شرائح لكل شريحة يومين كاملين للصرف.