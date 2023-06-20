عاجل .. الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للزراعي والتجاري والصناعي
عمليات البحث مستمرة خلال الوقت الحالي عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023، وخاصة بعد انتهاء طلاب الصف الثالث الثانوي سواء دبلوم صناعي أو تجاري أو زراعي أو سياحي من امتحانات العام الدراسي الحالي 2022.2023،وقد أدي الطلاب الامتحانات العملية والنظرية عبر شهري مايو ويونيو 2023 في كثير من اللجان المدرسية على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك حسب الجدول المعد بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي.
ويحرص موقعنا على نقل أخر أخبار التعليم ونتائج الطلاب في جميع مختلف المراحل التعليمية، لذا سوف نعرض لكم فيما يأتي موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023، علاوة على إعلان رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس بالاضافة لينك بوابة نتيجة التعليم الفني.
موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023
يبحث كثير من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها الزراعية والتجارية والصناعية والسياحية عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023، وخاصة بعد مرور أسبوع على انتهاء الامتحانات ، وبينت وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم الفني أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 سوف تعتمد وتعلن بشكل رسمي بعد الانتهاء من جميع عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.
رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس
يعتبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 هوا الطريقة السهلة التي تمكن الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتائج الدبلوم الفني سواء زراعي أو صناعي أو سياحي أو تجاري لجميع الأنظمة الدراسية باعتبار أن بعضها ثلاث سنوات وبعضها الاخر خمس سنوات وبعد اعتمادها مباشرة تستطيع الاستعلام عنها خلال رابط بوابة التعليم الفني ، والذي سوف نعرضه في السطور القليلة القادمة واتباع الخطوات الموضحة لمعرفة النتيجة .
- يجب الضغط على رابط بوابة نتيجة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/ .
- ينبغي اختيارالصف الدراسي التابع له طالب نتيجة الدبلومات الفنية .
- إدخال بيانات الطالب بشكل واضح.
- كتابة رقم جلوس الطالب.
- اختيار المحافظة التي يقيم بها الطالب.
- ادخال بيانات المدرسة التابع لها الطالب.
- الضغط على عبارة عرض النتيجة.
- الانتظار لحين تحميل الصفحة وبعدها تظهر النتيجة كاملة في كل المواد الدراسية المجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب وكذلك النسبة المئوية