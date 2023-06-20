اعرف اسمك فورا.. رابط الاستعلام عن نتائج التقاعد النسبي 2023 عبر الصندوق الوطني للتقاعد

نتائج التقاعد النسبي 2023 تم الإعلان عنها من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الجزائر خلال الفترة الأخيرة، خاصة من خلال المنصة الرقمية المخصصة لذلك، بغرض تيسير وصول الموظفين المعنيين بالنتائج ومن يقومون بفرز لائحة المستفيدين من الخدمة، وحققت نتيجة التقاعد النسبي رغبة المتقاعدين في الحصول على حقوقهم بعد وقت طويل من الخدمة، حيث رفعت من نسبة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد ويحصل عليها المستفيدين وفقاً لعدد سنوات الخدمة الفعلية، بجانب الحد الأقصى الذي يحصل عليه الموظف، ونستعرض عبر موقعنا البديل خطوات ورابط الاستعلام عن نتائج التقاعد النسبي 2023 بالتفصيل، تابع..

نتائج التقاعد النسبي 2023

وافق مجلس النواب في ملف التقاعد الأخير على رفع نسبة الحد الأدنى للمعاشات، وقبل الإعلان عن نتائج التقاعد النسبي 2023، تم تنفيذ كل الإجراءات اللازمة من الجهات الحكومية بالجزائر لصالح أي متقاعد يحصل على معاش منخفض دون وضع شرط السن في الاعتبار، مع تفاصيل أخرى أهمها ما يلي:

من المقرر أن يتم جدولة إطلاق نتائج التقاعد النسبي في كل الولايات على مستوى الجزائر.

سوف تشمل لوائح التقاعد النسبي 2023 أسماء كل الأشخاص ممن بلغوا عمر التقاعد المحدد والذي يتم التقاعد فيه بالحصول على نسبة معينة من الراتب الشهري.

يستطيع المتقاعدين الجدد البدء في التخطيط لمستقبل أفضل والتخفيف من الضغوط المالية بسبب الظروف المعيشية الصعبة.

رابط الاستعلام عن نتائج التقاعد النسبي 2023

يمكن الدخول على رابط الاستعلام عن نتائج التقاعد النسبي 2023 لمعرفة كل التفاصيل والقيام بخطوات بسيطة لتوضيح هل أنت من المستحقين أم لا؟، وذلك عبر منصة الصندوق الوطني بشرط التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح وتوفير الأوراق اللازمة قبل الاستمرار، وعن خطوات الاستعلام عن التقاعد النسبي، فهي كما يلي:

زيارة منصة الصندوق الوطني للمتقاعدين والتابعة لوزارة العمل في الجزائر.

البحث عن أيقونة “نتائج التقاعد النسبي” والضغط عليها.

اختيار “لائحة المستفيدين بالأسماء الشخصية” في الواجهة الرئيسية للموقع.

إدخال تاريخ الميلاد ورقم المعاش في الأماكن المخصصة لهم.

الضغط على “استعلام” والانتظار قليلاً لتعرف هل أنت من المستحقين أم لا وباقي التفاصيل بشكل عام.

مع العلم أن الوزارة حاولت التيسير على المستخدمين بإطلاق أكثر من منصة للاستعلام عن النتائج أهمها المنصة الرقمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجزائر، ويمكن من خلالها الاستعلام عن قائمة المستفيدين بكل سهولة.