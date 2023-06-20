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“ظهرت حالًا برقم الجلوس” نتيجة الدبلوم التجاري محافظة الدقهلية 2023 والمحافظات الأخرى
نتيجة الدبلوم التجاري محافظة الدقهلية يمكن أن يتم من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم الفني كما يوجد عدد معين من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية لهذا العام
نتيجة الدبلوم التجاري محافظة الدقهلية
توجد بعض الخطوات السهلة والبسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن نتيجة الدبلوم التجاري حال ظهورها واعتمادها وهذه الخطوات هي:
- لمعرفة نتيجة الدبلوم التجاري لجميع المحافظات وبالتحديد محافظة الدقهلية يمكن زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم الفني وذلك عن طريق الرابط التالي https://fany.emis.gov.eg/
- اختار بعد ذلك أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
- قم بعد ذلك بتحديد محافظة الإقامة الخاصة بالطالب.
- بعد ذلك قم بتحديد نوع الدبلوم الفني سواء الزراعية أو الصناعي أو التجاري أو الفندقي.
- كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته بدقة في الخانات اللازمة لذلك
- قم بعد ذلك بإدخال كافة البيانات التي تخص المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.
- بعد ذلك قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص له وفي النهاية قم بالضغط على كلمة استعلام.
عدد طلاب الدبلومات الفنية
يوجد عدد معين من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية لهذا العام وهذه الاعداد يمكن أن تتمثل في الآتي:
- يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي في المدارس الفنية التجارية والصناعية والفندقية السياحية والزراعية نحو 715432 طالبا وطالبة
- كما بلغ عدد المواد الدراسية لطلاب الدبلومات الفنية لهذا العام نحو 1337 مادة.
- انتهى الطلاب من أداء امتحانات الدبلومات الفنية في يوم 8 من شهر يونيو السابق.