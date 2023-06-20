مبروك لجميع الطلاب.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 هي الأكثر بحثاً واهتماماً في الفترة الأخيرة سواء من الطلاب أو أولياء الأمور، ويريد الجميع معرفة ظهور النتيجة من عدمه في البداية، وإن ظهرت يرغب في معرفة رابط نتيجة الدبلومات الفنية للاستعلام عنها مباشرة، فقد تم الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق يوم الخميس الماضي، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة في أي وقت خلال الفترة المقبلة عبر بوابة نتائج التعليم الفني، ونتعرف عبر موقعنا البديل على طريقة ورابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس وكيفية عمل تظلم والمدة المحددة لذلك وتفاصيل أخرى عن النتيجة بشكل عام، تابع..

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهاء عمليات تصحيح نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في الفترة الأخيرة، وأن النتيجة سوف يتم اعتمادها رسمياً في أي وقت من الآن وخلال الفترة القادمة، وبغرض التيسير على الطلاب أعلن إتاحة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية عبر بوابة نتائج التعليم الفني ومن خلال الإنترنت لتوفير وقت وجهد الجميع.

الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2023

يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بخطوات سهلة وبسيطة عبر بوابة نتائج التعليم الفني، وهي كما يلي:

الدخول على بوابة نتائج التعليم الفني على الإنترنت مباشرة من هنا.

اختيار نتائج الدبلومات الفنية من واجهة الموقع الرئيسية.

اختيار الصف الدراسي الذي يدرس به الطالب.

إدخال بيانات الطالب بشكل كامل والمطلوبة من الموقع.

كتابة رقم جلوس الطالب واختيار المحافظة التي يعيش ويدرس بها.

إدخال بيانات مدرسة الطالب والتأكد من كل المعلومات السابق ذكرها.

في النهاية من أجل الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية، اضغط على أيقونة “عرض النتيجة” وانتظر قليلاً.

سوف تظهر النتيجة على الشاشة ويمكنك التعرف عليها أو طباعتها أو تصويرها بكل سهولة.

تظلمات الدبلومات الفنية 2023

بعض الطلاب يكون لديهم مشكلة في نتائج الدبلومات الفنية ويريدون عمل تظلم لإعادة تصحيح النتيجة من جديد، ويكون وقت التظلم من بداية إعلان النتيجة وحتى 15 يوماً كاملة من صدروها رسمياً، ويتم دفع مبلغ مالي قدره 100 جنيه مصري على كل مادة يتم تقديم طلب تظلم عليها، وهذه رسوم العام الماضي ومن المتوقع زيادتها هذا العام.