“فرح قرايبك بالفلوس الجديدة”.. طرح العشرين جنيه البلاستيك الجديدة في البنوك المصرية بدء من اليوم 2023

كشف البنك المركزي عن شكل العشرين جنيه البلاستيك الجديدة التي يترقب الجميع موعد نزولها في ماكينات الصراف الألي والتي أكد البنك أنه سيتم طرح الكميات التي تم تجهيزها تزامنا مع الاحتفال بعيد الاضحى المبارك ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفة المزيد عن العشرين جنية البلاستيك الجديدة لذلك سنقدم لكم كافة المعلومات عن تلك الفئة الجديدة بشكل حصري من خلال موقعنا.

العشرين جنيه البلاستيك الجديدة

بعد أن طرح البنك المركزي المصري العشر جنيها البلاستيكية وتم التعامل بها في جميع الأسواق والمالح فقد قام بتجهيز ورقة جديدة فئة العشرين جنيه مصنوعة من بلاستيك البوليمر الصديق للبيئة والذي يزيد من العمر الافتراضي للعملة لأكثر من ثلاث اضعاف العمر الافتراضي للعملات الورقية المتداولة والمصنوعة من القطن.

شكل العشرين جنيه البلاستيكية

حرص البنك المركزي على اختيار تصميم مميز للعملة تعبر عن بناء عصر جديد مع الاحتفاظ بالتراث الإسلامي ولا يغيب عن المشهد الحفاظ على الحضارة الفرعونية التي تتمثل في حسم العجلة الحربية مع صورة الملكة كليوباترا وصورة الهرم الأكبر و تمثال المحارب المصري الذي يدل على القوة والعظمة ومن التراث الإسلامي مجسم بارز لمسجد محمد على يمتاز شكل العملة بتناغم بين رقي الحاصر مع أصالة الماضي.

مصير العشرين جنيه الورقية

أكد البنك المركزي ان فور إصدار العملة الجديدة سيتم التعامل بها مع الاستمرار بالتعامل بالعشرين جنيه القديمة مع توقيع غرامة على من يرفض التعامل بالعملة الجديدة تصل ل 100 جنيه بحسب قانون العقوبات رقم 377.