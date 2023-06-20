عاجل .. موعد نزول العشرين جنيه الجديدة 2023 في الأسواق وتداولها في البنوك

تصدر موعد نزول العشرين جنيه الجديدة 2023 محركات البحث على جوجل بعد أن أعلن خالد فاروق وكيل البنك المركزي خلال الاجتماعات السنوية مع البنك الافريقي أنه تم طباعة كميات من عملة العشرين جنيه البلاستيكية ستطرح تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

موعد نزول العشرين جنيه الجديدة 2023

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد نزول العشرين جنيه الجديدة 2023 والتي تم الاعلان رسميا عن طباعة كميات منها سيتم طرحها بمناسبة عيد الأضحى من خلال ماكينات الصراف الآلي كما حدث مع العشرة جنيه البلاستيكية العام الماضي

موعد طرح العملة البلاستيكية فئة ال20 جنيه

تزايدت عمليات البحث من المواطنين حول شكل العشرين جنيه الجديدة ومميزاتها وكذلك عمرها الافتراضي وما هي المادة المصنوعة منها وفيما يلي سنتعرف على ذلك بالتفصيل:

العملة البلاستيكية الجديدة فئة ال 20 جنيه مصنوعة من مادة البوليمر التي يصعب تزويرها أو تزييفها.

تتميز العشرين جنيه البلاستيكية انها صديقة للبيئة، مقاومة التلوث والاتربة، كما انها تساعد على رفع جودة أوراق النقد في الأسواق المصرية وتحقيق التنمية المستدامة.

ما هو العمر الافتراضي للعشرين جنيه البلاستيكية

أكد المسؤولين في البنك المركزي والقائمين على تصنيع العملات في مصر ظان العشرين جنية البلاستيكية يزيد عمرها الافتراضي ثلاث اضعاف العملات الورقية المصنعة من القطن والموجودة حاليا في الاسواق.

جدير بالذكر أن قانون العقوبات رقم (377) نص على معاقبة من يمتنع التعامل بعملة البلاد أو مسكوكات بالعملة المتعارف عليها بغرامة لا تزيد عن 100 جنيه.