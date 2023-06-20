أخبار مصر
“الأرصاد الجوية” تحذر من حالة الطقس غدا الأربعاء 21 يونيو 2023 في بعض محافظات مصر
حالة الطقس غدا الأربعاء 21 تختلف في الصباح عن المساء كما أن درجة الحرارة على جميع محافظات مصر تختلف اختلاف ملحوظ وخاصة في المحافظات ذات الوجه البحري والمحافظات التي تكون على الجانب الصعيدي.
حالة الطقس غدا الأربعاء 21
يتساءل الكثير من الأشخاص عن حالة الطقس التي سوف تكون غدًا الأربعاء الموافق 21 من شهر يونيو والإجابة عن هذا السؤال تكون كالآتي:
- أصدرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في صباح الغد سوف تكون درجة الحرارة مرتفعة للغاية القاهرة الكبرى وفي بعض محافظات الصعيد والوجه البحري.
- كما أن درجة الحرارة في صباح غد الأربعاء سوف يشهد الطقس حرارة معتدلة على بعض السواحل الشمالية وجنوب الصعيد.
- يشهد الطقس حالة من الاستقرار غدا في الليل مائل للبرودة على القاهرة الكبرى ومعتدل أيضا ليلًا على جنوب الصعيد وفي جنوب سيناء.
خريطة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء
تختلف درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 21 من شهر يونيو على جميع المحافظات ويمكن أن تصل درجة الحرارة إلى الآتي:
- الإسكندرية تصل درجة الحرارة صباحًا إلى 26 درجة وأثناء الليل تصل درجة الحرارة إلى 23 درجة
- محافظة أسوان تصل درجة حرارتها صباحًا إلى 39 درجة وفي المساء تصل درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية.
- محافظة بورسعيد تصل درجة حرارتها صباحًا إلى 25 درجة وأثناء الليل تصل درجة الحرارة إلى 23 درجة.
- درجة الحرارة في محافظة الأقصر غدًا في الصباح تصل إلى 36 درجة بينما درجة الحرارة أثناء الليل تصل إلى 25 درجة.