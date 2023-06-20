“أحصل عليها الآن” نتيجة الدبلوم الزراعي 2023 برقم الجلوس واسم الطالب بجميع المحافظات عبر موقع التعليم الفني

يبحث عدد كبير من طلاب الدبلوم الفني الزراعي عن موعد ظهور النتيجة، اقتراب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وجميع أعمال الكنترول، لذا ازداد عملية البحث عن موعد ظهور نتيجة الدبلوم الزراعي 2023 وهذا سنتحدث عنه في هذا التقرير، ونترك لكم أيضا رابط الاستعلام تابعونا.

نتيجة الدبلوم الزراعي 2023

في تصريح رسمي خاص برئيس قطاع وزارة التعليم والتعليم الفني أعلن اللواء محمد فهمي، أن موعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية سيكون قبل إجازة عيد الأضحى، ويتم ا في الأسبوع الثالث أو الأسبوع الرابع من شهر يونيو الجاري عقب تم الانتهاء من أعمال الكنترول وتقدير الدرجات والمراجعة، ورصد الدرجات في الكشوف وبعد الانتهاء يتم عرض النتيجة على موقع التربية والتعليم، وهذا عقب اعتماد النتيجة على الفور.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الزراعي 2023

وفرت وزارة التربية والتعليم الفني أو يستطيع جميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني، من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى موقع التعليم الفني الإلكتروني من خلال الضغط هنا.

يليه الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات.

اختار شعبة الدبلوم الخاصة بك مثل” دبلوم صناعي، زراعي، تجاري، فندقي”.

حدد المحافظة الخاصة بك.

بذلك يظهر أمامك نافذة تطلب إدخال بعض البيانات قم بإدخاله بدقة وهي تشمل بيانات الإدارة التعليمية ورقم الجلوس وحدد الفصل الدراسي وهكذا.

اضغط في الأخر على زر استعلام وبذلك يظهر أمامك نافذة أخرى بالنتيجة على الفور.

علماُ بأن يظهر أمامك الدرجة الكلية ونسبة المجرد للمواد الدراسية بمجرد اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التعليم النتيجة سيتم إعلانها على الفور على الموقع.