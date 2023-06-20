نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ترم اول برقم الجلوس والاسم nategafany عبر موقع بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وهل هذه النتيجة سوف تظهر قبل أو بعد العيد؟ من أكثر الأسئلة التي انشغل بها طلاب الدبلومات الفنية للاطمئنان على نتائج الاختبارات الخاصة بهم، ولأننا نهتم بنشر كل التفاصيل التي تخص النتائج لحظة بلحظة، لهذا تابعنا لكي تتعرف على آخر أخبار نتائج الدبلومات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم عن الرابط الرسمي الذي سوف يتم إعلان النتائج من خلاله في القريب العاجل وذلك بعد اعتماد وزير التربية والتعليم لنتائج الدبلومات في الأسبوع المقبل الذي يسبق عيد الأضحى المبارك.

ويأتي اعتماد وزير التربية والتعليم للنتائج الخاصة بالدبلومات بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة بحيث يتم نشر النتائج على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم لكي يتمكن طلاب الدبلومات من الحصول على نتائجهم.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية

لكل طلاب الدبلومات الفنية الراغبية في الحصول على نتائج اختبارات الدبلومات، فإن كل ما عليهم فقط اتباع هذه الخطوة للحصول على النتيجة.

الدخول على الرابط الخاص بوزارة التربية والتعليم.

يتم اختيار كلمة نتائج الدبلومات الفنية عام 2023م.

يكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة الذي أدى الاختبار به.

بعدها يتم الضغط على كلمة نتيجة الدبلومات.

سوف تظهر على الشاشة كافة الدرجات الخاصة بالمواد التي أدى الطالب الاختبار فيها.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023

لكل الطلاب الذين يسألون عن مواعيد ظهور نتائج الدبلومات الفنية بعد أن يعتمدها وزير التربية والتعليم، وقد بدأت اختبارات الدبلومات في 27 مايو وانتهت في يوم 7 يونيو 2023 والآن تتم أعمال المراجعة ورصد الدرجات.

كشفت المصادر المسؤولة في التربية والتعليم الفني أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 سوف يعلن عنها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك في أول شهر يوليو المقبل، وسوف تكون هذه النتائج لكل شعب التعليم الفني من الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي.