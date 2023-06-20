استخرج الان نتائج الثالث المتوسط في العراق ٢٠٢٣ جميع المحافظات رابط موقع نتائجنا

رابط نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق ، بعد زيادة مؤشر البحث عنه خلال الساعات القليلة الماضية للاستعلام عن نتيجة الدور الاول العام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ ، وكان طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق قد انتهو من اداء امتحانات الدور الاول يوم ١٧ من شهر يونيو الجاري وكانت العملية الامتحانية استمرت لمدة اسبوعين ، حيث بدء طلاب الصف الثالث المتوسط الامتحانات يوم الاول من الشهر ذاته ، وسط اجواء يسودها الهدوء في جميع المحافظات العراقية ، بابل والبصرة ونينوي وبغداد والكرك وصلاح الدين ، ومن خلال السطور التالية في موقعنا الالكتروني ، نستعرض معكم رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط من خلال موقع نتائجنا العراقي

اعلان نتائج الصف الثالث متوسط العراق ٢٠٢٣

تستعد وزارة التربية والتعليم العراقية للاعلان عن نتيجة الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية ، مثل الكرخ وصلاح الدين ، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الدفاتر الامتحانية الخاصة ببعض المواد الامتحانية التي قام بأدائها طلاب الصف الثالث متوسط العراق ، الدور الاول ، وبعد الانتهاء رسميا من عملية التصحيح للدفاتر الامتحانية، تتم عمليات المراجعة النهائية ورصد الدرجات ، والتي من بعدها يتم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم في العراق ، ثم الاعلان الرسمي عنها علي رابط موقع نتائجنا الخاص بالنتايج العراقية وكذلك موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط الدور الاول

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الاول من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول الي رابط موقع نتائجنا من هناا

ادخال الاسم الخاص بالطالب

ادخال رقم الجلوس الخاص بها