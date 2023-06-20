تردد قناة كنوز تكبيرات العيد 2023 علي النايل سات حملها على الريسفر الآن

تردد قناة كنوز تكبيرات العيد 2023، يبحث الكثير من المسلمين بالوطن العربي والعالم بالوقت الحالي عن قناة تنقل تكبيرات العيد والتي تعد من أهم الشعائر المصاحبة للاحتفال بالعيد وإحيائه لذلك يريد الجميع القيام بالحصول علي قناة تعرض تكبيرات العيد بدون اعلانات وبدون تشفير، لذلك يسعي العديد من المسلمين في الوطن العربي والعالم للقيام بالبحث عن القنوات الخاصة بتكبيرات عيد الاضحي المبارك اعادة علينا وعلي الامة الاسلامية بالخير والبركات .

تردد قناة تكبيرات العيد على النايل سات 2023 .. نزلها وتابع التكبيرات من البيت بدون تشفير

تردد قناة تكبيرات العيد حمله على الريسفر الآن، وجدير ان هناك العديد من القنوات التي توفر تلك الخدمة علي القمر نايل سات ولكن هناك فواصل واعلانات ولكن اعلنت قناة كنوز انها ستنقل تكبيرات العيد بالتزامن مع أداء مناسك الحج بدون اعلانات لذلك بات الجميع يريد الحصول علي تردد القناة، ومنذ بداية من أول أيام شهر ذي الحجة اشتدت عمليات البحث علي القناة من اجل تشغيل التكبيرات داخل منازلهم وفي الأماكن المختلفة تبركاً بها ولترديدها.

تردد قناة السعودية للقرآن لتكبيرات العيد 2023

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12149

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: sd

تردد قناة كنوز تكبيرات العيد 2023

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10728

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة العراب لتكبيرات العيد 2023

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة كسترا نيوز لتكبيرات العيد 2023

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11488

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الحج لتكبيرات العيد 2023